Samsung presentará su nueva tableta barata la próxima semana

Hace unas semanas os hablábamos de los nuevos detalles que habíamos conocido de la que será nueva tableta barata de la firma coreana Samsung. Y ahora se ha filtrado la que será su fecha de presentación, que estaría ya muy cerca, de hecho, la podemos esperar para la semana que viene. Vamos a conocer más detalles sobre su lanzamiento y en definitiva todo lo que podemos esperar de ella cuando llegue ese esperado momento. Una tableta que sin duda será de las más baratas de Samsung en su catálogo.

¿Cuándo se presenta?

Pues las informaciones que hemos conocido hoy apuntan a una presentación inminente, a la que incluso ponen fecha exacta. En este caso ha sido la tienda Amazon la que ha desvelado la fecha de lanzamiento será la próxima semana, concretamente el 5 de octubre. Ese día la Samsung Galaxy Tab A9, que es como se denominará, será oficial por fin, y conoceremos todos los detalles sobre su ficha técnica.

¿Qué podemos esperar de ella?

La nueva tableta llegaría con algunas novedades importantes, sobre todo en lo referente a su tamaño, que sería más pequeño de lo habitual, ya que este año la pantalla reduciría sus dimensiones hasta las 8,7 pulgadas, por lo que será una tableta claramente más compacta. Esto ya de por si supone un cambio total de factor de forma por parte de Samsung, que podría reservarnos alguna sorpresa más de ahora en adelante en lo que se refiere a esta gama de dispositivos.

Este modelo tendrá una batería más propia de un móvil que de una tableta, ya que esta tendrá una capacidad de 5000mAh, bastante comedida en términos de capacidad para lo que solemos esperar de una tableta, donde las baterías suelen moverse más cerca de los 7000mAh para estos tamaños. Estas son las únicas características que se han filtrado hasta ahora, pero se esperan mejoras en otros aspectos.

No en vano el anterior modelo se lanzó allá por 2021, por lo que ha pasado tiempo suficiente para que reciba cambios de más calado. Probablemente encontremos un nuevo procesador, ya que el último modelo contaba con un Unisoc, y por tanto no podríamos descartar un Exynos de Samsung, un Snapdragon o incluso un Dimensity. De la cámara no deberíamos esperar mucho, ya que no suele ser un aspecto prioritario en las tabletas, y menos si son de gama de entrada.

Lo que sí podemos esperar es un precio bastante ajustado. Ya que este modelo normalmente ha estado disponible por precios de entre 150 y 200 euros, siendo sin duda uno de sus grandes atractivos. Y es que este modelo es uno de los más vendidos en el mercado de tabletas, por razones obvias.

Como decimos no hay que descartar algunas novedades en lo referente a esta gama de tabletas, ya que podríamos encontrarnos con alguna novedad, en forma de modelo secundario con una pantalla más grande, quién sabe si una Tab A9 Pro o con otro apellido para lanzarla con el mismo tamaño de pantalla de su predecesora. La semana que viene comenzará a despejarse la incógnita.