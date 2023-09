El económico Samsung Galaxy A05s será más grande y potente

Algo se mueve en la gama más accesible de móviles Samsung. Si ayer os contábamos las novedades de su Galaxy A15, ahora le ha tocado el turno a uno de los móviles más accesibles de la marca, como es el Galaxy A05s. Un teléfono que se ha filtrado tanto por fuera como por dentro, que como vais a ver no deja mucho a la imaginación, ya que su ficha técnica es ahora prácticamente pública casi en su totalidad. Vamos a ver todo lo que nos ofrecerá este interesante teléfono.

Un diseño familiar

Ayer os mostrábamos el diseño del Samsung Galaxy A15, que como podemos comprobar en este caso, es idéntico al de este nuevo Galaxy A05s, y es que como apuntábamos ayer, la coherencia en el diseño de los teléfonos de Samsung cada vez es más grande. En este caso vemos también una cámara de fotos triple, con tres sensores que no están rodeados de algún módulo, mientras que delante tenemos también un pequeño notch en forma de gota.

Una ficha técnica con muchos cambios

Junto con estas imágenes han desvelado también la práctica totalidad de las características técnicas de este modelo. Lo más llamativo es que cuenta con una pantalla más grande, que ahora es de 6,7 pulgadas, por lo que el salto es bastante grande. Hay otra gran novedad en la pantalla, ya que la resolución pasa de ser HD+ a Full HD+, por lo que en este aspecto mejora mucho, conservando también la alta tasa de refresco de 90Hz.

También hay cambios en el procesador, que dejará de ser un Exynos, para convertirse en un Snapdragon 680, uno de los más populares y versátiles de la gama media. Este vendría acompañado de 6GB de memoria RAM, así como de 128GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. Donde no hay cambios es en la cámara de fotos.

Ya que esta sigue siendo triple, con tres sensores donde el principal presume de una resolución de 50 megapíxeles. Y viene acompañado de un sensor macro de 2 megapíxeles y también de uno de profundidad de 2 megapíxeles. Donde sí tenemos novedades en la cámara es en la delantera. Porque podremos hacer selfies con un sensor de 13 megapíxeles, frente a los 5 megapíxeles del modelo actual. Por último, la batería sigue siendo de 5000mAh, y sus dimensiones lógicamente más grandes, ahora de 168×77.8×8.8mm

Cabe la posibilidad de que este modelo llegue al mercado con One UI 6 basado en Android 14, pero de esto dependerá mucho el momento en el que se lance al mercado. Y es que no se sabe todavía la fecha exacta de presentación, pero si tenemos en cuenta una filtración como esta es evidente que puede estar muy cerca. Y más si tenemos en cuenta que su predecesor se presentó justo ahora hace un año, por lo que tendría todo el sentido un relevo ahora. Android 14 se estrena en un par de semanas, así que no sería raro que se convirtiera en uno de los primeros teléfonos con este software.