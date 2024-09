Samsung Galaxy M05: un nuevo móvil todoterreno por menos de 90 euros

El fabricante coreano acaba de estrenar un nuevo móvil de gama media, que nos ofrece sin duda alguna una relación de prestaciones y precio excepcionales, ya que se trata seguramente del terminal más barato de Samsung. Este nuevo Galaxy M05 se ha lanzado de momento en India, por lo que nos queda la duda de si llegará a occidente, o si será un móvil ultra barato exclusivo de mercados emergentes y en desarrollo. Vamos a conocer sus características, porque muy pobres deberían ser para no ser interesante con semejante precio híper ajustado.

Ficha técnica del Samsung Galaxy M05

Este nuevo teléfono nos ofrece unas características esenciales, pero que son suficientes para que el 90% de los consumidores se mantengan comunicados y al día en cualquier red social, Internet, o incluso entreteniéndose con streamings y videojuegos. El nuevo Samsung Galaxy M05 llega con un diseño bastante conservador, el habitual de la marca en los últimos años, con unas lentes desnudas en su cámara, sin módulos ni nada parecido.

Samsung Galaxy M05 | Samsung

Su pantalla es bastante grande, y tiene un tamaño de 6,7 pulgadas. La resolución es HD+, la habitual en estos móviles básicos, y más que suficiente por otro lado. Eso sí, no esperemos una tasa de refresco elevada, porque es la habitual en cualquier móvil. Por supuesto la tecnología de esta pantalla es LCD, mucho sería pedir AMOLED, aunque todo se andará en el futuro con lo que están abaratándose estos paneles.

Su procesador es un clásico ya de la gama media, como es el Helio G85 de MediaTek. Este nos garantiza un excelente rendimiento para las tareas más comunes, desde navegar por redes sociales, en Internet, o incluso para disfrutar de juegos y contenidos en streaming. Este viene acompañado de 4GB de memoria RAM, asó como de 64GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD.

Llega con una cámara de fotos trasera dual, con un sensor principal de 50 megapíxeles, que viene acompañado de otro de 2 megapíxeles con sensor de profundidad. Delante, la cámara de fotos para hacer selfies cuenta con un sensor de 8 megapíxeles, más que suficiente sin duda. La batería también da la talla, a que cuenta con una capacidad ya casi estándar de 5000mAh. Incluso la carga rápida es bastante potente para ser un móvil básico, ya que cuenta con 25W de potencia, algo bastante interesante desde luego. Es un teléfono al que no le falta de nada, con Wifi de doble banda, Bluetooth 5.3, conectividad GPS, conector USB tipo C y conectividad 4G VoLTE. El sistema operativo con el que llega es Android 14 basado en la capa de personalización One UI 6.0.

Precio del Samsung Galaxy M05

Sin duda es lo más interesante de este teléfono, su precio, ya que dota de mucho más valor a todas las características que encontramos en su ficha técnica. Y es que este nuevo terminal se ha presentado en India con un precio de apenas 87 euros al cambio. No sabemos si llegará a España, no deberíamos ser muy optimistas, ya que sus predecesores no han llegado hasta aquí, aunque no hay que descartar que se estrene con una denominación diferente.