El Samsung Galaxy M55s se filtra al completo y se queda sin secretos antes de presentarse

La serie M de Samsung es sin duda una de las más populares entre los móviles de precio medio, y parece que dentro de muy poco se va a ampliar con un nuevo modelo del que ahora lo conocemos casi todo gracias a una nueva filtración. Esta a su vez nos avanza que el nuevo teléfono de los coreanos se estrenará dentro de muy poco, ya que este tipo de filtraciones suelen producirse cuando queda muy poco tiempo por delante para la presentación. Y es que además se ha filtrado en una tienda, que obviamente ya conoce que el teléfono se va a lanzar muy pronto.

Pocas diferencias con su predecesor

El nuevo teléfono de Samsung, como es bastante habitual en los últimos años, nos ofrece pocas novedades respecto de su modelo predecesor. El nuevo Galaxy M55s cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 1, que es el mismo que tenía el M55 y viene acompañado por hasta 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno que además es ampliable mediante tarjetas microSD.

La pantalla de este modelo es bastante grande, con un tamaño de 6,7 pulgadas, con tecnología AMOLED, así como 120Hz de tasa de refresco y resolución Full HD+. Respecto de la cámara de fotos, esta cuenta con tres sensores, de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Delante la cámara de fotos es de 50 megapíxeles, siendo sin duda uno de sus aspectos más destacados, y contando por tanto con una de las cámaras selfie más grandes del mercado.

La batería de este teléfono tiene una capacidad de 5000mAh, y cuenta con una potencia poco habitual en los móviles de Samsung, sobre todo en la gama media, con una potencia de 45W, que supera a la de muchos de sus competidores. Es un teléfono que cuenta con Wifi 6 de alta velocidad, NFC para pagar en establecimientos, así como un sensor de huellas dactilares. Así que a priori da la sensación de estar exactamente ante el mismo móvil que su predecesor.

Eso sí, hay diferencias en el diseño, ya que también se ha filtrado su aspecto. Y es llamativo sobre todo el módulo de cámara. Ya que, aunque los sensores siguen siendo los mismos, en este caso están rodeados de un bisel de rayas verticales, que le da un aspecto muy original al teléfono, tanto dentro de la gama de Samsung como frente a sus predecesores. Y es que, si nos ceñimos a lo filtrado ahora, los cambios solo serían estéticos.

Esto no tiene mucho sentido, más cuando se ha lanzado el pasado mes de marzo su predecesor. No parece suficiente para lanzar un nuevo modelo que este cuente con un diseño retocado, pero la realidad es que nadie termina de comprender siempre los planes de las grandes marcas. Quizás pueda llegar con novedades en el software, con un One UI 7 para cuando pueda ser presentado, y toda la IA de Samsung. Es todo un misterio a pesar de que ya lo conocemos todo de él.