El Samsung Galaxy A36 da sus primeras señales de vida con una característica sorprendente

El fabricante coreano se encuentra inmerso en la actualización de su gama media, y eso pasa por dotar a la gama A de nuevas generaciones. Ahora se ha filtrado la existencia del Samsung Galaxy A36, un nuevo modelo de gama media que presumirá de una buena relación de prestaciones y precio. Como es habitual, un test de rendimiento nos ha desvelado sus primeras características, y hay una que nos ha sorprendido sobremanera, aunque sea una información que habitualmente encontramos en este tipo de test de rendimiento.

Un software avanzado

Como decimos, el sistema operativo no suele ser algo reseñable en el paso de un smartphone por el test de rendimiento, pero en este caso sí que lo es. Primero porque hablamos de un móvil de gama media, y segundo porque sabemos que One UI 7, la nueva capa de personalización de Samsung basada en Android 15, no llegará al mercado hasta por lo menos el mes de enero. Y es que en el paso por Geekbench, este Samsung Galaxy A36 se ha mostrado con Android 15 como sistema operativo.

Por tanto, en las pruebas el teléfono ya está integrando la última versión del sistema operativo de los de Mountain View. Y por tanto se pueden extraer varias conclusiones de ello. La primera es que el teléfono llegará al mercado directamente con Android 15, algo que sería realmente sorprendente en el caso de presentarse antes de acabar el año, más que nada porque no se espera que hasta enero haya ningún móvil de la marca con este software.

En segundo lugar, esto nos indica que, aunque ya está pasando por algunas pruebas, lo normal es que el Samsung Galaxy A36 llegue más o menos un año después de su predecesor, el A35. Eso nos llevaría a una presentación alrededor del mes de marzo. Un momento en el que sería no lo normal, sino lo mínimo, que un nuevo smartphone llegue con Android 15 como sistema operativo. Así que se confirma un aspecto que a día de hoy es cuando menos curioso, pero que no dejará de ser anecdótico en el momento de presentarse.

¿Qué más se sabe de él?

Pues bien, parece que estaremos ante un móvil de gama media de pura cepa. Y es que contará con el procesador Snapdragon 6 Gen 3, un procesador bastante versátil o incluso un Snapdragon 7s Gen 2, que es incluso más potente, por lo que sería un móvil muy solvente en términos de rendimiento. De esta manera Samsung dejaría de lado sus procesadores Exynos, que vimos precisamente en la anterior generación.

Respecto de la memoria RAM, en Geekbench se ha dejado ver con 6GB, una cifra que parece ideal como montante mínimo, aunque no habría que descartar versiones de hasta 8GB. Un paso por el test de rendimiento que demuestra que One UI 7 está muy avanzado a pesar de que será la primera vez en mucho tiempo que la nueva capa comenzará a desplegarse en enero, en el lanzamiento de los Galaxy S25.