El Redmi Note 14 Pro confirma su diseño premium en una nueva imagen

El fabricante chino tendrá de poco un nuevo integrante de su popular gama Redmi Note, y será en este caso una versión Pro, mejor equipada que la de sus compañeros de gama. Y como ya nos dejaron ver algunos documentos, un móvil con un diseño bastante diferente de lo habitual, y que podríamos atribuir más bien a un móvil de alta gama, al menos esa es la sensación que está dando este nuevo modelo. Ahora una nueva imagen nos confirma esas sensaciones, de que el teléfono no va a ser precisamente uno más.

Un móvil con personalidad propia

Y es que este futuro Redmi Note 14 Pro tendrá un aspecto que por un lado nos recuerda a los topes de gama de Huawei, que durante algunas generaciones contaron con grandes módulos de cámara, pero en ese caso redondos, y centrados en la parte superior de la espalda del teléfono. En esta nueva imagen que se ha filtrado hemos visto cómo el módulo de cámara es más cuadrado, aunque con las esquinas completamente redondas.

Por lo que se puede apreciar, aunque no queda del todo claro, parece que este teléfono cuenta con tres sensores de cámara, y el cuarto hueco del módulo, va para el flash LED. Así que es evidente que este teléfono no va a ser un dispositivo más de gama media, sino que promete ofrecernos un aspecto más premium de lo que cabría esperar, y por qué no, sus especificaciones también podrían serlo.

Las informaciones alrededor de este teléfono apuntan a que contaría con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de otros dos sensores, que probablemente sean un ultra gran angular de 13 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles, si nos atenemos a lo que ofrecía su predecesor, y a las mejoras que podrían adoptar. Acerca del resto de funciones que están por llegar con este teléfono, podemos esperar nuevas e interesantes características.

Sobre todo, a nivel de rendimiento, ya que dará el salto a la última generación del procesador que ya tenía el pasado año, el nuevo Snadpragon 7s Gen 3, por lo que será lo más potente que podemos esperar de un móvil de gama media. Un terminal que llegaría con una pantalla con cierta curva en sus bordes, y que tendría una resolución más elevada de lo habitual, llegando a los 1.5K, así que todo apunta a que los chinos estarían diseñando un móvil de gama media para la parte más alta de esta.

Y por supuesto, manteniendo siempre un precio bastante razonable. Se espera que este nuevo teléfono se presente el próximo mes de septiembre en China, por lo que a España debería llegar algo más tarde, seguramente a punto para el Black Friday, a finales del mes de noviembre.