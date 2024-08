El Redmi Note 14 está a la vuelta de la esquina, lanzamiento inminente

La gama más asequible de teléfonos tiene en los Redmi Note quizás a su acta fundacional. Esta gama ha sido siempre el referente de la gama más accesible de precios, y aunque en los últimos años la competencia ya ha conseguido igualar su oferta, todavía conserva esa aura que hace de ellos unos móviles muy deseados por los consumidores. Y la nueva generación de este icono está a la vuelta de la esquina, eso nos dicen las últimas informaciones acerca de su lanzamiento, que se podría producir en cuestión de días o semanas. Vamos a conocer en detalle esos nuevos datos, y qué nos podría ofrecer este nuevo móvil.

Nueva certificación

Las certificaciones son pasos inevitables que los fabricantes deben dar de cara al lanzamiento de un nuevo producto. Y en este caso el Redmi Note 14 se ha dejado ver en la certificación 3C china, que es precisamente una de esas que deben superar sí o sí para su comercialización. Y más importante, la superación nos viene a decir que el teléfono está a punto de saltar al mercado, y, por tanto, que se presentará de forma inminente. Este ha pasado como el modelo 24094RAD4C de Redmi, y viene acompañado de un cargador MDY-17-EE.

Así que, con estos datos, lo que podemos esperar es que este nuevo Redmi Note 14 se presente a finales de este mes, o a comienzos del siguiente, justo para regresar a las clases o al trabajo.

¿Qué podemos esperar de él?

La realidad es que de momento no se ha desvelado nada sobre este teléfono, y las filtraciones han sido bastante limitadas. DE ellas, de momento sabemos que este teléfono contará con versiones Pro, que podrían contar con potentes procesadores Snapdragon 7s Gen 3 y Dimensity 7350, por lo que serán móviles muy solventes en términos de potencia, eso es evidente. Si atendemos al cargador que acompaña al móvil en las certificaciones, podríamos esperar que cuente con una carga de al menos 33W, aunque podría ser de 45W si ese cargador entrega toda su potencia al teléfono.

Otros detalles que se han filtrado a lo largo de los meses son la cámara de fotos, que contar´`ia con un sensor principal de 50 megapíxeles, siendo triple, por lo que le acompañarían al menos otros dos sensores. El nuevo teléfono llegaría probablemente con una pantalla AMOLED, ya que contaría con un sensor de huellas integrado en la pantalla, algo habitual de este tipo de pantallas. Y su batería sería bastante grande, con una capacidad extra de 6000mAh, por encima de la media, que se suele mover en 5000mAh.

En este caso hablamos un poco de todo, de diferentes características que se pueden atribuir al modelo estándar o a los Pro y Pro Plus. Y es que en los últimos años estos dos últimos teléfonos han coqueteado con la gama alta, dejando atrás el espíritu original de un gama media asequible. No obstante, esto no les quita ni un ápice de atractivo ni de expectación a su alrededor.