¿Por qué las reservas del iPhone 14 Plus estarían siendo decepcionantes?

Hace poco más de una semana que se presentaron los iPhone 14, y desde el pasado viernes ya es posible reservar los cuatro modelos presentados por la firma de Cupertino. Este año hemos tenido cambios importantes en esta gama, más allá de las novedades técnicas. Sobre todo, el protagonizado por el iPhone 14 Plus, que ha llegado para sustituir al modelo mini de los dos últimos años, con un concepto completamente diferente, un teléfono ahora tan grande como los Max, pero con las mismas prestaciones del iPhone 14, que a su vez son prácticamente idénticas de las del iPhone 13.

No ha cuajado en las reservas

Las reservas de los teléfonos que llegan al mercado nos ofrecen una buena idea del éxito que podría cosechar el dispositivo en el momento de llegar a las tiendas. Y uno de los principales analistas especializados en Apple, Ming-Chi-Kuo, ha podido advertir qué modelos son los que menos están funcionando en base a las fechas de entrega de cada uno de estos. Según Kuo parece que el iPhone 14 Plus está siendo el peor parado en este caso. Kuo ha podido comprobar que las cuatro semanas de plazo de entrega para los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max son un buen indicador de que las reservas han sido masivas y dentro de lo esperado, incluso mejor en el caso del modelo Max.

Pero no se puede decir lo mismo de los modelos estándar, los iPhone 14 y 14 Plus. Ya que parece que de estos dos va a haber stock en las tiendas el día del lanzamiento, el viernes de la próxima semana. Lo que demuestra que las reservas están siendo muy inferiores a las planeadas por Apple, y que por tanto no hay problemas para hacerse con ellos sencillamente porque no han despertado el interés esperado. Y dentro de estos dos modelos, la demanda del Plus ha sido especialmente inferior a la esperada, por lo que estaría siendo el iPhone 14 con peores reservar actualmente durante este periodo.

Según el propio Kuo, la segmentación de su gama para este año habría fallado, o al menos no se habría comportado como era de esperar. Y es que mientras el iPhone 13 mini aportaba cierto carisma, con una pantalla muy compacta, de las que casi no quedan en el mercado, este modelo Plus es un teléfono que solo tiene que ofrecer una pantalla más grande, algo que podemos encontrar en muchos móviles hoy en día. Aunque seguramente el mayor problema lo tengan con los precios. Este año más elevado que los iPhone 13.

Sobre todo, porque la diferencia entre el nuevo iPhone 14 Plus y la versión Pro Max, no es tan grande como para renunciar al modelo más caro, ya que te gastas el dinero, lo haces en la versión mejor equipada. Y es que este año tanto el Plus como el iPhone 14 estándar no han ofrecido novedades a nivel de hardware. Conservando los mismos procesadores y cámaras que los iPhone 13. De todas formas, lo que desde fuera puede parecer un fracaso del iPhone 14 Plus, podría ser en realidad todo un éxito de la estrategia de Apple para llevar a los consumidores a hacerse con sus móviles más caros, los modelos Pro.

SEGURO QUE TE INTERESA:

iPhone 14, ¿realmente tienen menos batería que sus predecesores?