Ya puedes desbloquear tu iPhone incluso llevando mascarilla gracias al Apple Watch

La pandemia nos ha traído nuevas realidades que a muchas personas y empresas nos han cogido con el “pie cambiado” sobre todo en algunas ocasiones por tener que introducir en nuestras vidas nuevos elementos como las mascarillas y su uso obligatorio cuando salimos de casa. Esto ha afectado también a la forma en la que utilizamos nuestros dispositivos. Es el caso de los móviles, donde hemos podido comprobar cómo los usuarios de los iPhone han dejado de utilizar el Face ID al no funcionar correctamente con las mascarillas, ya que no es posible reconocernos de esta forma. Algo que se habría solucionado si el iPhone contara con un lector de huellas, como lo tienen los móviles más baratos del mercado. Pero Apple se ha sacado de la manga una nueva forma de desbloquear el iPhone, incluso sin mascarilla, aunque para ello nos tocará hacernos con nada menos que un Apple Watch, si es que no contamos con uno ya.

¿Cómo se puede desbloquear ahora el iPhone con mascarilla?

La solución que propone ahora Apple sin duda viene sobrevenida por las circunstancias, y desde luego no es la más idónea, pero es lo que hay cuando Apple se lo ha jugado todo al Face ID y ha dejado de lado el Touch ID.

iPhone 12 mini | Photo by Thai Nguyen on Unsplash

Lo que propone ahora Apple con iOS 14.5, la nueva versión del sistema que integra esta modalidad de desbloqueo, es utilizar el Apple Watch para verificar nuestra identidad cuando llevamos la mascarilla. Esto quiere decir que si la llevamos puesta podemos desbloquear el teléfono con ayuda del Apple Watch. Para activar esta función hay que hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes de tu iPhone

Pulsa sobre “Face ID”

Introducir tu código PIN

Selecciona la opción “Desbloquear con el Apple Watch”

Dentro de esta sección vamos a poder ver los Apple Watch que están vinculados al iPhone y que podrán desbloquear el teléfono sin necesidad de reconocer nuestro rostro. Para poder utilizar esta funcionalidad, no solo el iPhone debe actualizar el sistema operativo a iOS 14.5, ya que de lo contrario no existirá tan siquiera la posibilidad de añadir el Apple Watch, sino que además el reloj deberá haberse actualizado antes a WatchOS 7.4. Con esta versión ya será posible utilizarlo como medio de desbloqueo. Una vez que está todo configurado correctamente, podremos identificarnos con solo utilizar el Apple Watch.

Configurando la nueva opción | Tecnoxplora

Algo similar a Smart Lock de Android, que nos permite desbloquear el teléfono con acercar un wearable Bluetooth, o con llegar a una determinada ubicación. En este caso lo que hace el Apple Watch es algo similar. Porque para poder identificarnos en lugar del Face ID es utilizar su método de bloqueo para desbloquear el iPhone. De esta manera manteniendo cerca del reloj de Apple de nuestro iPhone, o desbloqueado en la muñeca, podremos acceder a nuestro iPhone independientemente de si llevamos mascarilla o no, esto ya no será un aspecto relevante y se podrá seguir utilizando el teléfono de forma habitual, como antes de la pandemia, algo así como como una nueva normalidad para los usuarios de los iPhone.