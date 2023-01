Protege tu privacidad: elimina los anuncios personalizados en tu iPhone

No tenemos duda de que los teléfonos de la compañía de la manzana mordida son realmente seguros. Quien tiene un iPhone está completamente tranquilo con respecto a toda la información que lleva, pero por supuesto, en alguna ocasión puede dar algún problema. A pesar de ello, pocas pegas se le puede poner a su trabajo con la seguridad, ya que están más bien avanzados, lo que no quiere decir que no se pueda mejorar aún más.

Un ejemplo lo tenemos con el hecho de que tanto los desarrolladores de hardware como los anunciantes siempre saben cuáles son tus preferencias, por lo tanto, la privacidad no es tan absoluta. Por suerte, hay una forma de acabar con estos anuncios que al final, pueden ser molestos y motivo de distracción. Debes saber que la publicidad seguirá llegando, ya que es algo que viene con las aplicaciones.

Evita la publicidad personalizada en los iPhone de forma sencilla

Un iPhone 14 Pro | Foto de James Yarema en Unsplash

Para poder acabar con los anuncios personalizados de tu iPhone, lo primero es recurrir a la configuración del terminal de la compañía de la manzana mordida. Y es que los cambios que vas a tener que realizar están en el mismo iPhone, una maravilla que te ahorrará perder el tiempo recurriendo a aplicaciones de terceros. A continuación, te dejamos con los pasos que debes seguir:

Como ya te habíamos indicado anteriormente, en primer lugar debes ir a los Ajustes de tu teléfono iPhone.

Una vez que hayas entrado, dirígete al apartado Privacidad y seguridad que tienes dentro de tu lista de opciones. Ahora, localiza Publicidad de Apple, una opción que al pulsar en ella, te llevará a nuevas opciones de configuración.

Entre las opciones que vas a poder ver, tienes un deslizador llamado Anuncios personalizados, el cual vas a tener que desactivar, por lo que pasará a verse de color gris.

Tras haber seguido todos estos pasos, habrás logrado deshacerte de los anuncios personalizados de tu iPhone.

Eso sí, debes tener en cuenta que estos cambios en la configuración de tu teléfono no harán que la publicidad desaparezca por completo. Y es que es la misma Apple la que controla la publicidad que llega a sus terminales, la diferencia es que no verás anuncios que sean relevantes para ti, por lo que será mucho más sencillo ignorarlos. Con los cambios realizados, los anunciantes no podrán conocer cuáles son tus preferencias, así que tu privacidad mejorará de forma notable.