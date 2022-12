El iPhone 15 Ultra no presumirá solo de rendimiento, Apple quiere más

El próximo año 2023 será el momento de los iPhone 15, y es que, aunque han pasado apenas tres meses desde el lanzamiento de los iPhone 14, y ya se lleva bastante tiempo hablando de los iPhone 15. Ahora conocemos más detalles del que será la gran novedad de esa gama, y es que el móvil avanzado de esta no solo llegará con un nombre diferente, sino también con unas características mejores, que no se centrarán solo en el procesador y en su potencia. Parece que Apple quiere darle una especial importancia a un aspecto que no siempre es el más mimado por los fabricantes, como es el de la autonomía.

Más autonomía que nunca para el modelo Ultra

Este será el modelo más avanzado de la marca californiana, y estrenará denominación en 2023. De hecho, será el nuevo iPhone 15 Ultra y vendrá a sustituir al iPhone 14 Pro Max. Ahora los rumores apuntan a que Apple tendría en mente darles más protagonismo a otros aspectos de Y es que el procesador no será lo más importante para Apple en este aspecto, sino que habrá otras prioridades para los californianos. El siguiente procesador de Apple será el Apple A17 Bionic, y parece que la compañía no quiere centrarse tanto en mejorar el rendimiento, sino hacerlo en la autonomía, que quiere que sea más destacada y dote de más horas de funcionamiento al teléfono con la misma carga.

Pero no solo podría aumentar la autonomía, sino reducirse a la vez el tiempo de carga para obtenerla. Y es que como sabéis, una de las grandes novedades que llegarán con los iPhone 15 será el conector USB tipo C. Esta tecnología podría mejorar la tasa de transferencia de energía desde el cargador al propio teléfono, y por tanto podríamos ver una mejora en un aspecto al que Apple le ha dado poco protagonismo en estos últimos años. Por tanto, la batería podría ser una de las grandes novedades del primer teléfono Ultra de la marca. Y es que este mismo año la marca ha lanzado su primer Apple Watch Ultra con unas especificaciones espectaculares, y no se espera menos para el caso de los iPhone.

Otras novedades que se esperan de este teléfono es una nueva cámara de fotos, con un sensor más avanzado y seguramente con más resolución. También más memoria RAM, llegando hasta las 8GB. Por otro lado, Apple ya ha estado trabajando en dividir la producción de sus nuevos teléfonos. Parece que los iPhone 15 se producirán en dos plantas diferentes, en lugar de todo en la misma como ocurría hasta ahora. Tendrán alternativa a Foxconn, y por tanto no se verán tan afectados por las políticas chinas de COVID 0. Lo que garantizará stock en las tiendas incluso en las épocas de mayor demanda. Eso sí, todavía queda casi un año para todo esto, por lo que habrá que tomar estas informaciones con mucha cautela.