Nuevo Samsung Galaxy M15 5G: con una batería enorme y cuatro años de actualizaciones Android

Los coreanos acaban de lanzar el que sin duda va a ser uno de sus móviles más populares durante este 2024. Se trata del nuevo Galaxy M15 5G, y seguro que será la estrella de muchas promociones de aquí a finales del año, este suele ser el modelo que, junto con los M33, este año 34, suelen capitalizar las ventas de móviles de gama de entrada de la marca. Este nuevo teléfono llega repitiendo buena parte de su fórmula ganadora de antaño. Ya que presume de nuevo de una batería de gran tamaño, y además este año con el añadido de contar con más actualizaciones de Android que nunca, lo que dispara su durabilidad.

Ficha técnica del Samsung Galaxy M15 5G

Este nuevo teléfono llega con un diseño que es prácticamente idéntico al de su predecesor, por lo que en este aspecto no deberíamos notar mucha diferencia entre un modelo y otro al tenerlo en las manos. Un teléfono que llega con mejoras puntuales en algunos aspectos importantes. Su pantalla es un poco más compacta, con un tamaño de 6.5 pulgadas, mientras que presume de tasa de refresco de 90Hz, así como de una resolución Full HD+ más que suficiente.

Samsung Galaxy M15 5G | Samsung

Es un móvil bastante potente, si tenemos en cuenta que ofrece el procesador MediaTek Dimensity 6100+, que viene además acompañado de 6GB de memoria RAM y podemos añadirle incluso otras 6GB virtuales, hasta llegar a un total de 12GB. El almacenamiento interno es de 128GB y ampliable hasta 1TB mediante tarjetas microSD. Otra de las novedades llega de la mano de su cámara de fotos. Esta cuenta con tres sensores, uno principal que sigue siendo de 50 megapíxeles.

Y otros dos, es el ultra gran angular el que ahora aumenta de resolución, hasta los 5 megapíxeles, mientras que conserva el macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies tiene un tamaño de 13 megapíxeles. El nuevo teléfono viene con una batería realmente grande, ha sido la seña de identidad de este modelo en las últimas generaciones. Esta tiene una capacidad de 6.000mAh, y además se carga relativamente rápido, con una potencia de 25W, de las más altas de la gama media de Samsung.

En lo que a conectividad se refiere llega con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.3, GPS, o conector USB tipo C. Tiene un lector de huellas en el lateral, integrado en el botón de encendido. Y por último también encontramos un conector minijack de 3.5mm para conectar los auriculares con cable. El software es una de las grandes novedades esta vez, no por contar con Android 14 basado en One UI 6.0. Sino porque contará actualizaciones durante cuatro años, llegando a instalar incluso Android 18 en su momento, hasta 2028, mientras que las actualizaciones de seguridad se mantendrán al día durante un año más, un total de cinco.

Precio del Samsung Galaxy M15 5G

De momento se ha lanzado en India, donde su precio es de 149 euros al cambio para la versión de 4GB+128GB. Mientras que la versión de 6GB+128GB asciende hasta los 165 euros al cambio. Es de esperar que lo tengamos en España pronto, por un precio de poco más de 200 euros.