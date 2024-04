El Samsung Galaxy Watch 4 tendrá una nueva versión económica de 2024

Si hace unos días conocíamos la nueva generación de la tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite, que no se renovaba desde 2022, pero que inicialmente se lanzó en 2020, ahora conocemos un movimiento similar por parte de Samsung, aunque no de forma oficial. Porque ha sido en forma de filtraciones como hemos conocido que el Samsung Galaxy Watch 4, un modelo lanzado allá por 2021, podría tener una nueva vida este año, con un posicionamiento bastante diferente dentro de la gama. Algo que ocurriría de nuevo gracias a la buena reputación que tiene este dispositivo entre los seguidores de Samsung.

Un Galaxy Watch 4 más económico

Ha sido una publicación de un popular filtrador, Max Jambor, la que ha venido a confirmar la existencia de este reloj inteligente, una nueva versión del clásico modelo, que contaría con algunos retoques respecto del modelo original, como es lógico. Y no será un Galaxy Watch FE como muchos habían aventurado, sino que se tratará de una versión de este mítico reloj para 2024, por lo que lo conoceríamos como el Samsung Galaxy Watch 4 de 2024.

De momento es lo que se sabe de este reloj, y si nos atenemos a la experiencia de las tabletas, podríamos estar ante un modelo muy parecido a su predecesor de 2021. Lo normal por tanto es que fuera prácticamente el mismo modelo, tanto a nivel de diseño, como de características técnicas, salvo por un detalle. Y es que lo más normal es que este nuevo reloj cuente con dos novedades, por un lado, un procesador algo más potente, más moderno, sobre todo.

Y esto nos lleva a la segunda novedad que podemos esperar, y es una versión de Wear OS más actualizada, para lo que es imprescindible obviamente ese procesador más moderno. No son de esperar más novedades, aunque no son pocas. Porque si este reloj llega con un precio mucho más económico que el de sus compañeros de gama, podemos estar ante una de las mejores compras en este 2024 en lo que a wearables se refiere.

Porque a pesar de ser un modelo de 2021, sigue siendo uno de los más avanzados, con funciones tan interesantes como la de poder tomar la tensión arterial o hacer un electrocardiograma. Estas funciones no están disponibles en la mayoría de relojes de gama media, y en este modelo funcionan muy bien.

Además, cuenta con una pantalla AMOLED genial, con un panel táctil muy sensible y un WearOS que funciona a las mil maravillas incluso tres años después, y se mantiene actualizado. No se sabe nada de su precio, pero llegar al mercado por debajo de los 200 euros no parece algo descabellado. Y automáticamente lo convertiría seguro en todo un súper ventas en el mercado de wearables.

Una fórmula de revivir viejos dispositivos y darles una nueva vida, que sin duda parece que le funciona a Samsung. Y es que es evidente que este nuevo modelo puede abrir el acceso a los relojes de alta gama a precios más asequibles para muchos consumidores que no se habría planteado acceder a un modelo como este.