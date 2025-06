El Nothing Phone 3 confirma oficialmente su potente procesador

Cada vez queda menos para la presentación del primer móvil de alta gama de Nothing, la firma liderada por Carl Pei, que ha conseguido en poco tiempo contar con una marca reconocible por sus originales diseños. Desde hace semanas el fabricante está publicando diferentes teaser que van confirmando algunas de las características más importantes con las que contará este teléfono, y hace escasos minutos hemos conocido una de las más relevantes, si no es la más determinante, a la hora de ubicar este teléfono en una gama u otra.

Se confirma un procesador Snapdragon

Ha sido la propia firma la que ha anunciado en sus redes sociales que su Nothing Phone 3 contará con el potente procesador Snapdragon 8s Gen 4. Esto puede suponer una decepción para algunos potenciales usuarios de estos dispositivos, que esperaban quizás que contara con el procesador Snapdragon 8 Elite, el más potente entre los móviles Android ahora mismo.

Pero finalmente no será así, aunque la realidad es que será igualmente un procesador muy potente, tanto que desde luego podemos esperar de él un rendimiento más que solvente y sobrado para la mayoría de nuestras actividades diarias. Aun así es algo que se esperaba, que este móvil fuera un alta gama, pero no equiparable a los teléfonos buque insignia, que suelen contar siempre con el chip más potente.

No obstante, hablamos de un dispositivo que nos ofrecerá una potencia más que suficiente para cualquier tipo de tarea, ya que hablamos del procesador más potente que ofrece Qualcomm por debajo del Elite, por lo que en este aspecto no debe haber ningún temor. Además, en este teaser se vuelve a confirmar lo que será uno de los grandes atractivos de este teléfono, y que supondrá una evolución notable respecto de los ya característicos Glyph de Nothing.

Como sabéis, los anteriores teléfonos de la marca cuentan con diferentes LED de color blanco en la parte trasera, que se pueden iluminar a demanda, y que les dan una evidente personalidad a estos teléfonos. Pues bien, tal y como vemos en este teaser, el icono de Qualcomm se puede ver representado dentro de una pantalla de píxeles, al más puro estilo Dot Matrix.

Y es que precisamente se espera que sea una de estas pantallas las que integre el nuevo Nothing Phone 3, en lugar de los glifos tradicionales de la marca. Esta pantalla sería capaz de mostrar divertidas animaciones como la que nos ha desvelado la firma en esta publicación sobre su nuevo smartphone. Sin duda este será uno de los grandes atractivos del nuevo teléfono, que contará con una forma diferente de mostrar nuestras emociones al mundo, desde su parte trasera. El nuevo Nothing Phone 3 se presentará el próximo día 1 de julio, en apenas un par de semanas, y se espera que además nos ofrezca muchas novedades, sobre todo a nivel de cámara, siendo la mejor que haya tenido nunca un dispositivo de la marca.