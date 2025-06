Filtrada la primera imagen del Nothing Phone 3, con sorpresa incluida

Tenemos a la vuelta de la esquina la presentación del primer gran tope de gama de Nothing. La firma fundada por Carl Pei ha tenido un gran recibimiento en el mercado en su corta trayectoria, aunque siempre con móviles que no han pasado de la gama media. Este será el primero que apuntará tan alto, y por fin conocemos cuál será su aspecto final. Porque una imagen nos ha mostrado la trasera de este teléfono, y la verdad, nos hemos topado con alguna sorpresa que es bastante desconcertante.

Este es el aspecto del Nothing Phone 3

El esperado teléfono de la firma china se presentará el próximo 1 de julio, por lo que apenas quedan 20 días para que se convierta en una realidad. Ahora lo que hemos conocido es que este teléfono tendrá un diseño diferente al que esperábamos, sobre todo en el aspecto que más expectación está levantando, como es la cámara de fotos. Y es que por primera vez un teléfono de la marca contará con un sensor de periscopio teleobjetivo.

Ha sido el reputado filtrado Max Jambor quien ha desvelado esta imagen del futuro tope de gama, mostrándonos algunos detalles cuando menos llamativos. Y es que, en comparación con otros modelos de la marca, como el reciente Nothing Phone 3a, el modulo de cámara se ve bastante más pequeño, algo que no debería afectar a la calidad de la cámara, pero que es cuando menos sorprendente para tratarse del tope de gama de la marca.

Además, un aspecto que está dando de hablar es la ausencia del que es el mayor rasgo de personalidad de los móviles del fabricante, como es el Glyph. Este, como vimos en anteriores modelos, se compone de varios LED que dan un aspecto único a la trasera del teléfono, algo que además puede personalizarse. En este caso no hay rastro de ellos, y podría tener sentido, ya que se especula con que la marca podría haber optado por una pantalla Dot Matrix en lugar de LED.

Pero, ahora bien, de ser así, no se ve la pantalla por ningún sitio, no vemos ninguna de ambas opciones, por lo que algunos ya se temen lo peor. Es muy pronto para llegar a una conclusión tan directa, pero es evidente que la imagen lo alimenta. No hay que descartar que esa pantalla pueda encontrarse escondida y camuflada, de tal manera que sin estar encendida no se pueda apreciar su presencia.

Que incluso esas ondas alrededor de la cámara puedan formar parte de ese Glyph. Por lo demás, vemos el diseño de un móvil muy atractivo, en la línea de sus predecesores, y con un módulo de cámara que es bastante original. Podemos ver un sensor principal en la parte izquierda, más grande, que todo apunta a que puede tratarse de la cámara teleobjetivo de periscopio, que será la gran estrella de este teléfono. Los otros dos probablemente sean el principal y el sensor ultra gran angular. Es de esperar que en los próximos días sigamos conociendo más detalles acerca del diseño de este esperado teléfono.