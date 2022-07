El Nothing Phone 1 desvela sus últimos detalles antes de presentarse

La próxima semana será el gran día, esperado por muchos seguidores de OnePlus durante los últimos años. Y es que el primer teléfono de la firma fundada por Carl Pei, el cofundador de OnePlus, será una realidad. Hemos conocido muchas cosas de él en las últimas semanas, con un gran número de filtraciones. Pero ahora que quedan solo algunos días conocemos más detalles sobre él. Con alguna foto adicional y filtraciones que apuntan a interesantes características, alguna quizás decepcionante. Sobre todo, si tenemos en cuenta la imagen de su caja, que se ha mostrado ahora tal y como llegará a las tiendas dentro de unos días.

Sin cargador

Y es que hemos conocido ahora una imagen de la caja del Nothing Phone 1 que la verdad nos ha decepcionado un poco. Sencillamente porque la marca desde sus comienzos va a ser tajante con el tema de la sostenibilidad. Y por eso vendrá sin cargador en la caja. Es lo que se puede apreciar en la imagen, donde podemos ver que es bastante delgada, algo incompatible con llevar dentro también un cargador, y por otro lado un aspecto muy parecido al de otros teléfonos que hemos visto también llegar sin este. Por tanto, es de esperar que tengamos que recurrir a nuestro propio cargador o comprar uno junto con el teléfono, lo que supondrá un gasto adicional.

Podemos ver que el diseño de la caja será bastante sencillo, y que en uno de sus laterales se mostrará la dirección del estudio de diseño de Nothing, que se encuentra en Londres. Un aspecto que sin duda alejará a este teléfono de la escena china, y transmitirá a los usuarios algo más de cercanía. Aunque la realidad es que es un móvil que como casi todos seguirá siendo fabricado en China. En los últimos días hemos conocido también que el teléfono llegará con una carga rápida de 33W, por lo que alcanzará velocidades de carga bastante respetables, aunque lejos de muchos competidores. Aunque este no será uno de sus grandes atractivos. Ya que Nothing apuesta por un móvil diferencial en muchos aspectos.

Un reto enorme por delante

El reto que se ha marcado la firma Nothing desde luego es titánico, porque quiere devolverle al sector cierta emoción perdida desde los tiempos en que los smartphones llegaron al mercado. Para ello quieren ofrecer un diseño diferencial, semi transparente, y con unas luces LED personalizables en su parte posterior, que sin duda darán mucho juego y sobre todo personalidad. Además, estrenarán su propia capa de software, que probablemente tenga mucho en común con el primer OxygenOS, que fue una de las claves del éxito de OnePlus en todo el mundo, también en occidente. Sea como fuere se tratará de un móvil de gama media premium, que se medirá de tú a tú con teléfonos como el Google Pixel 6a o el iPhone SE de 2022. Y es que se espera que su precio esté cerca de los 500 euros, aunque sin rebasarlos. El nuevo Nothing Phone 1 se presentará el próximo 12 de julio.