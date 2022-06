Estos serían los precios del Nothing Phone 1 en Europa

En unos días se va a presentar uno de los móviles más esperados en el mercado actual. Hablamos del Nothing Phone 1, el primer teléfono móvil de la marca creada por el cofundador de OnePlus, Carl Pei. Este teléfono llegará dentro de muy poco al mercado, y poco a poco vamos conociendo más detalles sobre este terminal. Ya hemos conocido su llamativo diseño con luces LED traseras, así como su ficha técnica. Y nos faltaba por conocer su precio en Europa. Eso es algo que se ha filtrado ahora, gracias a unas informaciones que detallan el precio de este teléfono cuando se lance en Europa.

¿Cuánto costará?

Pues bien, las informaciones que hemos conocido ahora nos muestran el coste de las tres versiones que se venderían de inicio en territorio europeo. Concretamente la versión de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno tendría un precio de 469,99 euros. También tendríamos una versión de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, con un precio de 499,99 euros y por último otra versión, la más equipada, con 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno con un precio de 549,99 euros. Por tanto, este teléfono se moverá en una horquilla de precio similar a la de los iPhone SE de 2022 o los futuros Google Pixel 6a.

Estas serían sus características

Como os decíamos, en las últimas jornadas hemos visto filtradas numerosas funcionalidades y características de este terminal, con la ficha técnica casi completa. Básicamente de este teléfono se espera una pantalla de 6.55 pulgadas con resolución Full HD+, de tecnología LPTO OLED, así como 120Hz de tasa de refresco. Así que podemos esperar la mejor calidad de imagen posible en un móvil de esta gama media. El procesador sería un Snapdragon 778G+, el nuevo procesador de gama media de Qualcomm, que nos ofrece conectividad 5G y mucha potencia.

También tendríamos una cámara de fotos dual trasera, con un sensor de 50 megapíxeles, capaz de grabar vídeo 4K 60 fotogramas por segundo. Y por otro lado, llegaría con un software que sin duda va a ser uno de sus aspectos más atractivos. Con un sistema operativo Android bajo la capa de personalización de Nothing, que será similar a la de OxygenOS, y no contará con bloatware, o lo que es lo mismo, apps preinstaladas de fábrica. Estará basado en Android 12 y podrá mostrar widgets de Bespoke. Se esperar que se presente en apenas un par de semanas, así que estaremos muy atentos.

Carl Pei ya lanzó un producto de Nothing anteriormente, unos auriculares Bluetooth, que han presumido de un diseño extravagante, siendo totalmente transparentes. Eso se esperaba en el teléfono de Nothing, y parece que se cumplirá, aunque a medias. No obstante, parece que va a ser un móvil que no dejará a nadie indiferente, y que presumirá de un diseño que no habíamos visto antes en otro móvil, sobre todo por esas luces LED que harán de él un terminal con un aspecto original y vistoso.