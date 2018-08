¿No sabes cómo eliminar una aplicación preinstalada? Presta atención a este vídeo

En Android existen muchas aplicaciones que te vienen instaladas por defecto, sin embargo, eso no quiere decir que no puedas desinstalarlas. Hay algunas que te permiten hacerlo directamente, sin embargo en otras esta opción no está disponible. Para ello, la mejor alternativa es la de “desactivar”. La aplicación sigue estando físicamente en el sistema porque no te permite eliminarla para siempre, pero impide que se actualice.

Tanto para poder desinstalar, como para desactivar cualquier aplicación, sólo tienes que seguir los pasos que te desvelamos en el siguiente vídeo, y verás como podrás recuperar espacio en tu teléfono fácilmente.