Así puedes extraer texto de las fotos que haces con tu samsung

Hoy en día llevar un móvil supone llevar una cámara de fotos y vídeo con nosotros. Estás no sólo sirven para inmortalizar los mejores momentos y rememorarlos en cualquier momento. Estas se han convertido en una herramienta muy versátil y nos permiten realizar otras muchas funciones. Gracias al avance de la tecnología, las cámaras de fotos nos permiten identificar textos de una imagen y otras funciones, te contamos cómo.

Reconocimiento de texto cámara Samsung

Hacer una foto con la cámara y editarla es mucho más sencillo de lo que podemos pensar, ya no hace falta instalar ninguna aplicación de terceros para realizar sencillos retoques. La biblioteca de Samsung se ha convertido por derecho propio en una potente herramienta con la que realizar mejoras a nuestras fotos. Pero ahora va más allá y también nos permite extraer texto de las imágenes. Algo que hasta ahora sólo podíamos hacer con Google Lens. Además no es lo único que podemos hacer, ya que dispone de una opción de traductor. Pero esta función no está disponible en todos los dispositivos, esto podemos hacerlos con la ayuda de Google Lens o en el caso de las cámaras de los móviles del fabricante coreano Samsung que incluyen una herramienta con la que podemos seleccionar y copiar los textos de una imagen.

Herramienta de texto en fotos | TecnoXplora

Con la cámara de nuestro móvil Samsung podemos capturar cualquier texto que se encuentre a nuestro alrededor, copiarlo y pegarlo en cualquier otra aplicación sin necesidad de usar el teclado para transcribirlo y todo gracias a la cámara de fotos. El procedimiento es realmente sencillo y basta con apuntar con el objetivo de nuestra cámara hacia el objeto o texto en cuestión y pulsar el botón para hacer una fotografía. Hasta aquí, no dista mucho del proceso utilizado para hacer una fotografía, para activar la herramienta de reconocimiento de texto, solo tenemos que abrir la imagen desde la biblioteca de nuestro móvil Samsung. Mantener unos segundo pulsado la pantalla en el lugar en el que se encuentra el texto. De este modo aparece un menú flotante en el que seleccionamos la opción texto.

De este modo aparece el texto seleccionado de modo que podemos además de modificar la selección tenemos la opción de traducir, copiar, seleccionar todo o compartir el texto seleccionado de la foto con nuestros contactos. Y todo esto podemos hacerlo sin abandonar la galería de fotos de nuestro teléfono. Del mismo modo que haríamos con otras aplicaciones, podemos usar la opción traducir para extraer el texto y traducir en cuestión de segundo. Por último también podríamos copiar el texto traducido y compartirlo sin necesidad de transcribir el texto en un traductor y enviarlo, con lo que ahorramos mucho tiempo. Una herramienta que se une a las ya disponibles que permiten la edición de nuestras fotos, tales como recortar, ajustar el color, tono y saturación, aplicar filtros o incluso hacer desaparecer elementos molestos o que queremos que desaparezcan de nuestras fotos. Una forma rápida y sencilla de realizar retoques incluye sin tener conocimientos previos en esta disciplina.

