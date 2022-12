Más imágenes nos confirman el diseño de los nuevos Samsung Galaxy S23

El próximo mes de febrero conoceremos los nuevos móviles topes de gama de Samsung. Estos supondrán un nuevo techo en las especificaciones y diseño en los dispositivos de la marca coreana. Y poco a poco vamos conociendo más detalles de estos modelos. Tanto cuando hablamos de las especificaciones como del propio diseño de estos. De hecho, en los últimos días se han ido filtrando nuevas imágenes, esta vez claramente provenientes de los materiales promocionales de estos nuevos teléfonos, que Samsung utilizará en el momento de su lanzamiento. Unas imágenes que nos muestran con todo detalle el aspecto de estos móviles.

Confirmado el diseño

Hace unos días repasábamos el diseño de estos teléfonos gracias a unos modelos de prueba, esas maquetas que se utilizan en las tiendas para simular el aspecto de los móviles, o que incluso utilizan los fabricantes de fundas para poder probar el ajuste de estas respecto de los datos que les han entregado los fabricantes. Pues bien, en este caso podemos ver por un lado el Samsung Galaxy S23+ en color morado, que como se puede observar cuenta con un diseño que este año es más similar al del modelo Ultra.

Esto quiere decir que desaparece el módulo de cámara como tal, y las lentes se mostrarán en la parte trasera desnudas, sin que le rodee ninguna zona específica como normalmente suelen mostrar los propios módulos, que el pasado año era rectangular con las esquinas redondeadas. También vemos dos imágenes donde se ve el modelo más avanzado, el Samsung Galaxy S23 Ultra. En este caso como pudimos comprobar en las imágenes anteriores, el nuevo modelo es prácticamente idéntico al de su predecesor. El diseño sigue conservando esas lentes sin módulo, y una vez más tenemos un gran tamaño de pantalla, un panel que cuenta con la cámara frontal en un orificio en la parte superior central.

Por lo demás podemos ver estos teléfonos acompañados de algunos de los accesorios más importantes con los que contarán, como son por ejemplo los auriculares, los Buds Pro y el Galaxy Watch 5. Estos no serán novedad, ya que se esperan sus sucesores para verano, cuando se lancen los nuevos móviles plegables. Se espera que estos nuevos S23 se presenten en la primera semana de febrero, aunque a día de hoy no se sabe exactamente el día que será. Unos móviles que destacarán por contar con el procesador Snapdragon 8 Gen 2 en todas sus variantes por primera vez en muchos años, y por tanto no tendremos procesadores Exynos en ellos.

También es de esperar que los Galaxy S23 Ultra estrenen el sensor fotográfico más grande de la historia de la marca, concretamente de 200 megapíxeles, del que solo hemos conocido algunos modelos de Xiaomi o Motorola. Eso sí, este sensor de 200 megapíxeles será una nueva generación mucho más avanzada, capaz de capturar más luz y por tanto obtener más detalle en todas las escenas posibles. Eso sí, no sabemos si tendremos este año un S23 FE, el modelo “Lite” de la marca que se ha rumoreado ha sido cancelado junto al Galaxy A74.