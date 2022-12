Esta sería la fecha de presentación de los Samsung Galaxy S23

Sin duda son los móviles más esperados en el mercado ahora mismo, ya que tras el lanzamiento de los Xiaomi 13 es sin duda el fabricante más destacado con un tope de gama a las puertas. Y es que hasta ahora se han filtrado muchas posibles fechas sobre el lanzamiento de estos teléfonos, y ninguna ha sido precisa más allá de hablar sobre que llegará a principios de febrero. Ahora sí están siendo algo más precisos, hasta el punto de dar una fecha exacta para la presentación de los nuevos móviles de alta gama de los coreanos. Una filtración que no viene de cualquiera, sino de uno de los leaksters más certeros cuando se trata de hablar de móviles Samsung.

Quedan menos de dos meses

Ha sido Ice universe el filtrador que ha publicado hoy en sus redes la fecha en la que tendrá lugar la presentación Galaxy Unpacked de este año. Concretamente ha avanzado, en un escueto mensaje, que este se celebrará el próximo 1 de febrero. Por lo que la mayoría de filtraciones han acertado con la primera semana de febrero, hasta el punto de que se trataba nada menos del primer día de ese mes.

Entonces será cuando Samsung presente sus nuevos Galaxy S23, una nueva gama que será bastante extensa, con los modelos estándar, Plus y Ultra, al menos. Por tanto, viniendo de este filtrador, podemos dar como buena y plausible esta cifra para la presentación de todos estos productos. Otras fuentes que apuntan a que podría ser el 2 de febrero, como es el caso de otro medio que tiene bastante buena reputación en este tipo de filtraciones, como es Winfuture. Lo que es evidente es que parece seguro que será durante esos días.

Recordemos que Samsung ha sido bastante cambiante a la hora de elegir una fecha de presentación para sus topes de gama en los últimos años. De hecho, hemos visto cómo han pasado de presentarse durante el MWC de Barcelona, a finales de febrero, a mediados del mes de enero, como ocurrió hace no mucho. No obstante, no esperamos grandes cambios en esta nueva generación de los teléfonos inteligentes de Samsung, toda vez que hemos ido conociendo filtraciones que nos han desvelado características muy similares. Las principales novedades deberían residir en el procesador, el nuevo Snapdragon 8 Gen 2, para todos los modelos, por lo que esta sería la primera generación sin un procesador Exynos en Europa, y por tanto España.

Otra de las grandes novedades que se esperan tienen que ver con la cámara de fotos, que podría ser más grande que nunca en el modelo Ultra. Este contaría con el primer sensor de 200 megapíxeles de la historia de los móviles de Samsung. Aunque no los primeros en el mercado, porque recordemos que ya hay móviles de Xiaomi y Motorola que cuentan con este tipo de sensores. En el caso de los primeros, precisamente fabricado por Samsung. Se espera que este sensor de 200 megapíxeles de los S23 sea incluso de mayor calidad.