¿La pantalla táctil del móvil te funciona mal? Te enseñamos a arreglarla

La pantalla es la parte de los smartphones más desprotegida. Puede dejar de funcionar por varias maneras, pero las principales son la humedad y la suciedad. Atento, por qué te vamos a explicar cómo solventar problemas si la pantalla te funciona mal.

Lo primero que has de hacer es limpiarla con un paño. No utilices ningún producto de limpieza. Seguro que ya lo sabes, pero en algunas ocasiones los plásticos protectores pueden ocasionar que la detección no sea buen. Antes de probar más soluciones, quita el plástico protector y prueba la pantalla. Si el dispositivo sigue sin funcionar, la opción que funciona el 90% de las veces es reiniciar el dispositivo. Quitar la batería es el método más sencillo y rápido.

Si aún así sigue funcionando mal, debemos bajar de Google Play la app gratuita Touchscreen reparar. Cuando la descargas, deberás abrirla y pulsar sobre el botón de Comenzar. A continuación sólo tienes que tocar la parte de la pantalla que nos indica la aplicación hasta un total de tres veces. Tras finalizar, la app realizará de manera automática una calibración sobre toda la superficie de la pantalla táctil. Cuando la aplicación termina el calibrado, se aconseja que el usuario reinicie el móvil o tablet para que se terminen de aplicar los diferentes cambios en la pantalla.