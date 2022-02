¿Han tocado techo las cámaras de fotos de nuestros móviles?

No cabe duda de que el aspecto más destacado de los teléfonos móviles es la cámara de fotos, y es la principal razón por la que muchos usuarios prefieren pagar más dinero por un teléfono, superando los mil euros. Y es que la cámara de fotos es un aspecto vital en la estrategia de los fabricantes para seguir atrayendo nuevos clientes. Pero parece que, en los últimos tiempos, sobre todo en este 2022, estamos viendo cierto conservadurismo entre los fabricantes a la hora de innovar en sus cámaras de fotos. De hecho, hemos conocido ya a la mayoría de topes de gama de este 2022, al menos aquellos que llegarán a lo largo de la primera parte del año, y no hemos visto demasiadas novedades.

¿Qué está pasando?

Ayer conocíamos los nuevos Samsung Galaxy S22, incluyendo la versión Ultra, que suele destacar por una cámara más avanzada. Y hemos comprobado con cierta decepción que esta cámara es prácticamente la misma que conocimos en el S21 Ultra, contando exactamente con los mismos sensores, y estrenando alguna tecnología de post procesado extra. Pero en esencia es la misma cámara, lo mismo nos ha pasado con los Xiaomi 12, teléfonos que cuentan con cámaras de 50 megapíxeles, un sensor que estamos viendo en la gran mayoría de móviles que están llegando al mercado, incluso en la gama media.

Xiaomi 12 | Xiaomi

Y no solo no hay cámaras rompedoras, sino que vemos que los sensores fotográficos son prácticamente los mismos de anteriores generaciones, sin aumentar la resolución. El sensor más grande que estamos viendo ahora en algunos modelos sigue siendo de 108 megapíxeles. Incluso estamos viendo cierta involución en el mercado, con móviles que cuentan con menos sensores, dos o tres, frente a los cuatro o cinco de anteriores años. Y con algunos especialmente difíciles de encontrar, como los de periscopio. Y precisamente la falta de estos tiene el mismo origen que esta generalizada ralentización de la innovación en las cámaras de los teléfonos móviles.

Samsung Galaxy S22 | Samsung

¿Por qué evolucionan tan poco?

Pues bien, parece que todos estos males que acechan a la innovación fotográfica móvil tienen origen en la escasez de suministros generalizado en la industria móvil. De ahí que la mayoría de móviles nuevos estén llegando al mercado con sensores de 50 megapíxeles y 108 megapíxeles, sin aportar prácticamente novedades. Y de ahí también que no haya suministros suficientes para equipar a los teléfonos con sensores periscopio. Porque precisamente esa escasez está disparando el precio de los que hay disponibles y los hace inviables para su comercialización.

La cámara del iPhone 13 Pro Max ya tiene botón para el modo macro | Photo by Jeremy Bezanger on Unsplash

Por tanto, es de esperar que este año 2022 sea de transición y no sea al menos hasta 2023 cuando conozcamos nuevos móviles con cámaras de fotos realmente innovadores, quizás son sensores de 200 megapíxeles con mejores características para captar más luz. Así que no, no es un buen año para hacerse con un móvil que destaque por la cámara de fotos, de hecho, lo mejor será hacerse con un teléfono similar de 2021, porque en el aspecto fotográfico, no notarás mucho la diferencia, y te costará mucho menos dinero.