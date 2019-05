Durante el Google I/O 2019 hemos conocido los nuevos móviles de Google, los Google Pixel 3a y Google Pixel 3a XL, dos móviles que sin duda suponen un antes y un después en la gama de smartphones de la firma. Un movimiento que demuestra que Google no quiere quedarse anclada en el segmento de los Pixel más grandes, y que busca alternativas en su gama de smartphones para expandir su mercado. Ahora hemos conocido la confirmación de que la marca también está trabajando en su móvil plegable, de pantalla flexible, aunque parece que de momento tendrá que esperar.

Google ya trabaja en un futuro Pixel plegable

El mercado de los móviles plegables está en pañales, ahora mismo el único dispositivo real es el Samsung Galaxy Fold, y a día de hoy su lanzamiento se ha pospuesto por unos contratiempos técnicos. Por lo tanto técnicamente no tenemos ningún modelo en el mercado de los principales fabricantes. Eso sí, conocemos conceptos y prototipos de muchos fabricantes, pero nada que se haya traducido en un móvil que se encuentre en la calle en masa. Pues bien, ha sido en el Google I/O de 2019 donde Mario Queiroz, vicepresidente de Google que está supervisando el desarrollo de los teléfonos Pixel, ha confirmado en una entrevista este desarrollo por parte de Google.

Huawei Mate X | Foto oficial

Ha confirmado que Google lleva trabajando en un móvil plegable desde hace bastante tiempo, aunque de momento tan siquiera se han decidido por un formato para este tipo de smartphone. Y por supuesto ha asegurado que Google no tiene planes en el corto plazo para lanzar un móvil de este tipo. Confirma la existencia de ese trabajo en este tipo de móviles, pero de momento sin resultados concretos. Y tiene toda la lógica, porque sin duda el mercado de los smartphones plegables es toda una incógnita ahora mismo. Estamos viendo formatos muy distintos entre los diferentes fabricantes. Por un lado el Samsung Galaxy Fold, que se abre como un libro. El Huawei Mate X 5G, que se despliega de forma distinta completamente, al revés, muy similar también el de Xiaomi en este aspecto. O lo que hemos conocido de Motorola, que se cierra como un móvil tipo concha y se despliega hacia arriba, como en el caso del clásico Motorola RAZR.

Samsung Galaxy Fold | Foto oficial

Por tanto a día de hoy no hay una certeza de que el usuario necesite un móvil de estas características, porque todavía no se ha dado con el factor de forma de este tipo de móviles que sea capaz de adaptarse a las necesidades de la mayoría de los usuarios. Y ahí es precisamente donde Google enfatiza en el desarrollo de los móviles de pantalla plegable. Porque según Mario Queiroz, hasta que no den con el formato y factor de forma que entiendan es más cómodo y práctico para el usuario, no van a lanzar un dispositivo de este tipo. Aunque como ayer conocimos en las novedades de Android Q, este sistema ya estará preparado para adaptarse a las diferentes pantallas plegables que irán llegando al mercado, y que sin duda van a transformar el aspecto del sistema operativo. Así que se confirma la llegada del gigante de Internet a los móviles plegables, aunque de momento tardaremos en ver algo suyo de este tipo en las tiendas.