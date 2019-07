Queda menos de un mes para que se presente el nuevo Samsung Galaxy Note 10, el nuevo tope de gama de la firma coreana, que como hemos visto hace unos días promete ofrecer un diseño completamente distinto respecto de sus predecesores, y respecto de la gama alta de Samsung en general. Sin duda el precio es una de las informaciones más importantes que se pueden filtrar de un teléfono, y precisamente eso es lo que ha ocurrido hoy, que se han filtrado los precios de los Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Plus, además por parte de una fuente bastante fiable, por lo que hay que tenerlos muy en cuenta.

Samsung Galaxy Note 10, más por el mismo precio

Esa es la sensación que nos deja el tuit de un de los leaksters más reputados de la industria, Roland Quandt, en el que ha desvelado el precio para el Samsung Galaxy Note 10 y el Note 10 Plus. Ya que este año por primera vez en varias generaciones vamos a tener dos nuevos modelos, en lugar de uno como estábamos acostumbrados. Y la verdad que nos ha sorprendido para bien esta filtración, porque nos hablan de unos precios que si bien no son superiores a los del Samsung Galaxy S10, sí que nos ofrecen más almacenamiento interno.

Como podéis ver en el tuit, el Samsung Galaxy Note 10 llega al mercado con una memoria de 256GB de almacenamiento por 999 euros, mientras que el Samsung Galaxy Note 10 Plus con 256GB de almacenamiento interno llega por 1149 euros. Por lo tanto estamos ante unos precios que nos ofrecen más almacenamiento por el mismo precio. De hecho el Samsung Galaxy S10+ con la mitad de almacenamiento interno, 128GB, costaba solo diez euros más, por lo que prácticamente recibimos el doble de memoria al mismo precio. Un Samsung Galaxy Note 10 y Note 10 Plus que nos van a ofrecer interesantes novedades en su lanzamiento. Empezando por su diseño, que va a contar con una pantalla completamente sin bordes, más incluso que su predecesor, con un orificio de cámara en la pantalla, en la parte central superior. Además la parte trasera cambia por completo, con la cámara de fotos ubicada en la esquina superior y orientada de manera vertical con tres sensores, y cuatro en el caso del Samsung Galaxy Note 10 Plus. Por tanto tenemos un gran cambo de diseño. Y por supuesto unas mejores prestaciones en su interior.

Samsung Galaxy Note 10 | Slash Leaks

Por supuesto podemos esperar el nuevo procesador Exynos 9820, el más potente de Samsung, así como con una pantalla en dos tamaños diferentes, más grande en el Galaxy Note 10 Plus, como es lógico. Pero se esperan otros aspectos destacados, como por ejemplo una carga rápida aún más veloz, o una cámara Tof, que puede escanear en 3D nuestro entorno, y conocer mejor la profundidad de campo en un retrato. Aunque desde luego, más allá de la potencia, similar a la de los Galaxy S10, y la cámara de fotos, también similar a la de los Galaxy S10 Plus y S10 5G, la estrella de este nuevo Samsung Galaxy Note 10 va a ser sin duda su nuevo diseño, y como además sabemos ahora, tendremos más almacenamiento al mismo precio.