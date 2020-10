¿Cuándo es el mejor momento del año para renovar el móvil?

Cada cierto tiempo cambiamos nuestro teléfono móvil. Ya sea porque se estropea y su vida útil ha terminado o porque sus funcionalidades se han quedado anticuadas, pasados unos años tenemos que ir a la tienda o buscar en Internet nuestra página web de confianza para adquirir uno nuevo. Sin embargo, no todo el mundo sabe que hay ciertas fechas que son más propicias para comprar estos dispositivos. En este vídeo te contamos cuándo es el mejor momento del año para renovar tu smartphone.

Los teléfonos móviles se han convertido en dispositivos indispensables en nuestro día a día. Gracias a ellos estamos conectados entre nosotros y podemos elaborar infinidad de tareas desde cualquier parte. Además, gracias a la gran cantidad de aplicaciones de las que disponen, nos facilitan en gran medida nuestras tareas diarias y ya no son solo un objeto para socializar. Ahora son verdaderas herramientas de trabajo.

Llamar a nuestros compañeros, enviar archivos, hacer cálculos especializados, listas de la compra, videollamadas… Son muchas las funcionalidades que un smartphone actual posee. Hay un móvil para cada persona ya que, dependiendo de para qué lo usemos, nos convendrá adquirir un tipo de dispositivo u otro.

Hoy en día prácticamente todo el mundo cuenta con un teléfono móvil. Estos dispositivos van con nosotros a todas partes y no nos separamos de ellos en prácticamente ningún momento. No obstante, no son eternos. En algún momento tienen que morir. Su vida útil se acaba y es hora de adquirir uno nuevo. Dependiendo de lo que necesitemos, escogeremos un smartphone de alta, media o baja gama. Lo que no sabe mucha gente es que, dependiendo del teléfono que quedamos adquirir, hay unos momentos del año más propicios que otros.

En este vídeo te contamos qué momentos del año son los mejores para comprar un nuevo móvil. Los precios de los smartphone varían cada mes, pero existen unos patrones que pueden orientarnos a la hora de decidir cuándo comprar un nuevo dispositivo que nos acompañe durante mucho tiempo.

