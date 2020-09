Google Maps: con este truco reducirás al mínimo el gasto de datos móviles

La aplicación de mapas de Google es una de las que más utilizamos cuando estamos de viaje, al menos para muchos de nosotros es esencial a la hora de encontrar nuestro destino. Y no solo eso, sino que también gracias a ella podemos encontrar nuevos lugares que visitar afines a nuestros gustos e historial de actividad. Lógicamente cuando estamos lejos de las redes Wifi todo esto supone un gasto para el bono de datos que utilizamos en el móvil. Por lo que no somos pocos los que nos preocupamos de que la app no consuma demasiados de esos datos con diferentes trucos y ajustes. Y hoy nos referimos a uno que para muchos de nosotros pasa desapercibido.

Asegúrate de que funciona solo con Wifi

Simplemente el hecho de navegar por un mapa es algo que consume datos. Y no hablamos de la conectividad GPS, que básicamente consume energía de nuestro teléfono, sino también de datos móviles, ya que es necesario ir cargando los mapas y toda la información que se muestra de ellos mientras navegamos. Una de las alternativas principales para evitar el gasto de datos móviles es descargar los mapas antes de salir de casa, cuando tenemos conectividad Wifi. Esto evita evidentemente el gasto excesivo de datos. Pero hay otra opción, en la que nos fijamos ahora, que nos permite disfrutar de un consumo de datos mucho más limitado, y que ha sido creada para precisamente preservar el consumo lejos de un router Wifi.

Activando esta función para ahorrar datos | Tecnoxplora

Para poder acceder a esta funcionalidad de Google Maps debemos hacer lo siguiente:

Abre Google Maps

Pulsa sobre la foto de perfil de tu cuenta

Selecciona “Ajustes”

Activa la función “Solo Wifi”

De esta manera veremos cómo en la parte superior de la pantalla de Google Maps se muestra un “banner” de color azul donde se muestra el mensaje “Solo Wifi”.

¿Qué aporta este modo solo Wifi?

Pues es muy sencillo, porque con él activado nos aseguramos de que Google Maps no incurre en ningún gasto de datos móviles, y si lo hace, es mínimo. Y esto es así porque con este modo activo lo que hace la app es utilizar los mapas sin conexión que hemos descargado previamente para mostrar las indicaciones. Y eso solo lo hace cuando ya no hay una conexión Wifi estable cerca. Por tanto, si detecta que no hay Wifi, se pasa directamente a este modo, y no se tira de los datos móviles, aunque estos estén activos en nuestro teléfono.

Las ventajas de esto son evidentes, y sobre todo nos permiten utilizar la app de forma más cómoda asegurando el consumo mínimo de datos. Porque la otra forma de asegurarnos de que no incurrimos en gasto de datos móviles es activando el modo avión en el teléfono, que corta de raíz toda posibilidad de consumo de datos móviles. De esta manera con ello activado, la certeza es total de que nuestro bono de datos no sufrirá una merma por mostrarnos los mapas e indicaciones. Eso sí, asegúrate de que las zonas que habitualmente visitas en tus desplazamientos tienen sus mapas descargados sin conexión, de lo contrario no tendría sentido esta funcionalidad.