No eres tan guapo como dice tu móvil: así funcionan los filtros de belleza que se activan sin que lo sepas

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 04/10/2018

A todos nos encanta salir lo mejor posible en las fotos que nos hacemos con el móvil, y es un deseo totalmente lícito, pero oye, no siempre se puede... ¿o sí?

Está claro que ningún móvil podrá hacer milagros con nuestra 'materia prima', pero lo cierto es que, con el paso de los años, los distintos fabricantes han ido desarrollando herramientas que, aunque no nos lo digan abiertamente, van destinadas a modificar según qué cosas de nuestra foto hasta dejarnos mejor de lo que realmente estábamos: se trata de los llamados filtros de belleza.

¿Cómo funcionan los filtros de belleza?

Estos filtros, existentes (en mayor o menor medida) en casi todos los móviles, trabajan en varios aspectos de nuestras fotos, sobre todo cuando las hacemos con el modo retrato:

1.- Iluminar. La característica más lógica: cuando no hay demasiada luz o usamos mal el flash, el filtro se encarga de procesar la imagen e intentar darle algo más de luz y luminosidad, siempre con la intención de que se nos vea mejor.

2.- Suavizar. Quizá uno de los elementos más actuales y que más podemos agradecer, pero también polémico. Si tienes un móvil de última generación y has comparado una foto suya con la de otro móvil, habrás visto que tu cara parece distinta, disminuyendo, y mucho, el número de aparentes imperfecciones: un grano, un pelo suelto, alguna pequeña marca facial... Si el móvil hace 'bien' su trabajo, todo eso se suavizará o incluso desaparecerá.

3.- ¿Aclarar? La medida más polémica de todas y que, sobre todo, ha inundado a Apple de críticas: los modos de iluminación no solo exponen mejor tu rostro, sino que también pueden llegar a aclarar su color. No hace falta hablar del problema que puede generar ese filtro en muchas otras razas, ¿verdad?

4.- Marcar. En una foto hecha deprisa y corriendo, nuestras facciones pueden no ser tan claras como nos gustaría. Esa es una de las tareas de los filtros de belleza: marcarlas bien para que puedan distinguirse.

El iPhone Xs, con filtro obligatorio

De nuevo, la compañía más criticada por este tipo de filtros ha sido Apple. Y es que, según han descubierto los usuarios de reddit, el iPhone Xs y el iPhone Xs Max no solo tienen este filtro de belleza, sino que además, en caso de que no te guste o decidas prescindir de él, no puede ser desactivado.

¿Por qué no puedes prescindir de él? Porque Apple ni siquiera reconoce que existe, han sido los propios usuarios los que se han dado cuenta de ello. Así pues, en la compañía de Tim Cook lo tienen claro: tu cara es imperfecta y la vamos a mejorar quieras o no.