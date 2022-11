El económico POCO C50 está más cerca que nunca, ¿qué sabemos de él?

La firma china POCO como sabéis bien pertenece a Xiaomi. Es básicamente su marca de móviles más económicos, junto a Redmi, y es especialmente popular en India, de donde llegan las informaciones que ahora conocemos. Pero también son muy populares en España, donde algunos de sus modelos han sido auténticos súper ventas en nuestro mercado. En esta ocasión hemos conocido que un nuevo modelo está muy cerca de ponerse a la venta, y que desde luego será de esos que entran por los ojos no por su diseño, sino por su precio. Vamos a conocer de qué dispositivo se trata y lo que podríamos esperar de él.

Un interesante gama media

Ha sido uno de los tipsters más populares de la escena Android, Mukul Sharma, el que ha desvelado el paso de un nuevo dispositivo de POCO por la certificación ECC, que deben superar todos los móviles que se ponen a la venta en India. Concretamente se trata de un móvil con el modelo 23049PCD8G. Junto con este modelo no se ha desvelado mucho más, pero lo que parece evidente es que este se va a lanzar dentro de muy poco, se puede considerar que su lanzamiento es inminente. Junto al paso por la certificación de este teléfono se especula que pueda tratarse del nuevo POCO C50.

Un móvil que muchos esperan pueda ser una versión global del Redmi A1+, un teléfono lanzado en China recientemente. Por tanto, este terminal contaría con una pantalla de 6.5 pulgadas, con resolución HD+ y tecnología IPS LCD, así como un notch en forma de gota. Un móvil que llegaría con el procesador MediaTek Helio A22, que es uno de los más modestos de la gama media, pero que es más que suficiente para el día a día de la mayoría de usuarios. Contaría con versiones de 2GB y 3GB de memoria RAM, así como 32GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD.

Su cámara de fotos sería dual, contando con dos sensores, uno de 8 megapíxeles, y un segundo de 0.8 megapíxeles QVGA, por lo que en este aspecto sería un móvil realmente limitado. Delante la cámara para selfies sería de 5 megapíxeles. Un móvil que llegaría con una batería de 5000mAh, capacidad más que suficiente para el grueso de potenciales usuarios de estos teléfonos. Un terminal que llega con lector de huellas en la parte trasera, así como Radio FM, conector microUSB, así como Wifi, Bluetooth 5.0 o GPS.

En definitiva, un móvil realmente asequible en prestaciones y también en precio, que debería moverse alrededor de los 100 euros. De hecho, es un móvil que llegaría con Android 12 en su edición Go, que como sabéis es la que se utiliza para móviles con recursos limitados como en este caso, sobre todo cuando hablamos del procesador y la memoria RAM. Este detalle es el que más no hace pensar que el POCO C50 llegará a India, pero podría no llegar a Europa, siendo quizás un móvil más orientado al mercado de países emergentes.

