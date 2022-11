Xiaomi 14: desveladas sus primeras características oficiales

Hemos estado meses hablando de los Xiaomi 13 como los nuevos móviles de alta gama de la firma china. Pero en esta ocasión hay que hacer una puntualización, y que habréis notado en el titular. Ya que ahora desde China se asegura que la nueva generación de móviles de alta gama de la marca se denominará Xiaomi 14 y no 13 como pensábamos. Como sabéis las supersticiones tienen mucho peso en el país asiático, y como ocurre con otros números, se ha decidido saltarse aquellos que no tienen buena recepción entre el público. Y este será uno de ellos, por lo que tendremos los modelos 14 en lugar de los 13. Pero más allá de eso ya conocemos de manera oficial, por boca de la propia marca, la primera característica confirmada de este teléfono.

Lo que todos esperábamos

Una cosa es intuir algo, otra saberlo gracias a una filtración y otra muy diferente comprobar que va a ser una realidad gracias a la confirmación por parte de los propios fabricantes. Y eso es lo que ha hecho ahora el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, que, con motivo del último evento de Qualcomm, ha confirmado que el nuevo Xiaomi 14 contará con el Snapdragon 8 Gen 2 como procesador. Por lo que se confirma lo que era un salto obligado para un móvil de estas características que aspira a ser el más potente de su gama durante buena parte de 2023.

La realidad es que no lo confirmó como tal, no habló de este procesador, pero sí que dijo que las características de este teléfono asustarían a los consumidores, siempre en el mejor sentido posible y refiriéndose a su gran potencia. Eso sí, en la propia presentación de Qualcomm ya se confirmó que este Xiaomi 14 y otros modelos serán los primeros teléfonos en contar con el nuevo procesador de alta gama del gigante de los procesadores. Eso sí, todavía es una incógnita qué es lo que nos ofrecerá no solo es modelo, sino el Pro que llegará con él. Porque debemos esperar por un lado el Xiaomi 14 y 14 Pro, y más adelante, en febrero, para el nuevo año chino, el modelo Ultra.

Xiaomi 12 | TEX

Es de esperar que el modelo Pro estrene la nueva cámara de 200 megapíxeles que hemos visto ya en los 12T, y probablemente también la nueva carga rápida de 210W que carga el teléfono en solo 9 minutos. Ya será el modelo Ultra el que seguramente estrene de nuevo la cámara Leica. Y por qué no, ese espectacular diseño que hace unos días mostró la marca, con la posibilidad de intercambiar los objetivos de la cámara como si de una verdadera cámara DSLR se tratara. Al menos lo que sí es evidente es que ya sabemos el procesador de este teléfono, y que su nueva denominación será la 14 y no la 13 como muchos esperaban. Sin duda uno de los móviles más esperados de las próximas semanas que podría presentase en menos de un mes.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Xiaomi estrena un radiador de grafeno que se calienta en solo 3 segundos