Desvelado el aspecto definitivo del Huawei P50, te va a sorprender

A pesar de que Huawei ya ha abandonado el Top 5 de los fabricantes que más venden en el mundo, es evidente que sus nuevos dispositivos siguen generando mucha expectación. Es el caso del nuevo Huawei P50, que se presentará dentro de muy poco. Este nuevo tope de gama destacará un año más por muchas cosas, como su cámara de fotos, que suele ser de las mejores del planeta, o por su pantalla. Pero parece que este año vamos a tener además grandes novedades a nivel de diseño, tal y como demuestran las imágenes que se han filtrado ahora de uno de sus prototipos.

Un diseño cuando menos inesperado

Huawei siempre ha sido un fabricante que ha influido de manera importante en el mercado de smartphones a niveles de diseño. Y parece que este año podría volver a conseguirlo con este P50. Un teléfono que como vemos en las imágenes que se han filtrado ahora, donde aparecen varios dummies del teléfono, esas maquetas que recrean el aspecto final del teléfono. En ellas podemos ver una parte trasera del teléfono bastante sorprendente en términos de diseño. Sobre todo por la cámara de fotos, que cuenta con un enorme módulo de cámara ovalado, en el que se alojan hasta cuatro sensores de la cámara.

Básicamente dentro de este gran módulo encontramos otros dos módulos circulares más pequeños, donde se alojan en cada uno de ellos dos sensores. Entre medias de ambos encontramos el flash LED. Por tanto el aspecto de este teléfono al menos no va a dejar a nadie indiferente, ya que no tiene nada que ver con algo que hayamos visto en el mercado hasta ahora. Por lo demás vemos que en la parte frontal la pantalla es plana, no hay curva en los laterales, y tenemos una cámara perforada en la parte central superior. En esta podemos ver la recreación de uno de los fondos de pantalla de Huawei, junto al nombre de HarmonyOS, lo que confirma que llegará al mercado con este nuevo sistema operativo de la firma china.

Este nuevo teléfono de los chinos contaría con una pantalla de 6.3 pulgadas, que integraría un lector de huellas. Es de esperar que cuente con una tasa de refresco de al menos 120Hz. Sobre el rendimiento, se espera que no haya cambios, y encontremos el mismo Kirin 9000 del Huawei P40. Este es uno de los talones de Aquiles de la firma china, ya que las sanciones le impiden seguir fabricando sus procesadores con TSMC. No obstante este móvil seguirá contando probablemente con la mejor cámara de fotos del mercado, aunque el software siga sin contar con los servicios y apps de Google. Veremos cómo se desenvuelve HarmonyOS, del que hace unos días veíamos imágenes que recordaban mucho a iOS. Un sistema operativo que seguro es sencillo de utilizar, pero que sin el software de Google se queda cojo para la mayoría de usuarios. De momento las sanciones siguen ahí, a pesar de haber llegado Joe Biden al despacho oval.