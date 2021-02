Huawei lanza una versión más económica de su P40

Cuando muchos esperamos el lanzamiento del nuevo Huawei P50, la firma china nos sorprende con una nueva edición de su tope de gama, que lanza un año después de su presentación oficial. Sin duda parece que estamos ante un nuevo intento de la marca de estirar uno de sus modelos, ante la imposibilidad de poder lanzar nuevos modelos con los servicios y apps de Google, e incluso con la limitación de no poder lanzar nuevos modelos de sus reconocidos procesadores. Ahora el Huawei P40 4G es una realidad y nos trae una ficha técnica un tanto limitada para lo que podríamos haber esperado de él, pero eso sí, su cámara sigue siendo de las mejores del mercado.

Características del Huawei P40 4G

Este nuevo teléfono llega sin mucho que ofrecer diferente de su predecesor, aunque la única diferencia que nos ofrece es una gran noticia para los usuarios, ya que reduce el precio del terminal. Estamos hablando del procesador, que pasa de ser el Kirin 990 5G, al Kirin 990 4G. Por lo tanto, es un procesador igual de potente, pero que no cuenta con conectividad 5G. Esa es la única novedad que nos ofrece este teléfono respecto de los modelos existentes hasta ahora en esta gama. A cambio de esta novedad, el teléfono llega al mercado con un precio de 500 euros al cambio. Son unos 100 euros menos de lo que nos puede costar nuevo el modelo 5G actualmente en el mercado.

Un Huawei P40 | Photo by Zana Latif on Unsplash

Por lo demás nos encontramos las mismas características. Como una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, con resolución Full HD+ y agujero en ella. No hay tasa de refresco alta, e integra un lector de huellas. Viene acompañado de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. La cámara sigue siendo la misma, una de las mejores que hemos conocido en 2020, capitaneada por un sensor de 50 megapíxeles. Le acompaña un gran angular de 16 megapíxeles, así como un sensor telefoto para hacer zoom con 8 megapíxeles. Delante la cámara frontal tiene un sensor de 32 megapíxeles y está acompañada de un sensor de infrarrojos.

La batería es un tanto corta para lo que estamos acostumbrados, con 3800mAh, ya se hace raro ver móviles con menos de 4000Ah o 5000mAh. Su carga rápida es de 22,5W, tampoco es de las más potentes del mercado, sobre todo en la gama alta. Este llega con Bluetooth 5.1, Wifi 4, así como con un conector USB tipo C. Como era de esperar llega con Android 10 bajo EMUI, pero el problema sigue siendo el mismo. No tiene los servicios y apps de Google. Este es el verdadero drama para la marca, que no tiene ya margen de error para poder enmendar la catástrofe que se le viene encima en este 2021. De hecho las últimas informaciones apuntan a que la firma china podría reducir a la mitad su producción de móviles durante este 2021. Y todo porque sin esos servicios o apps, el teléfono queda muy tocado, sobre todo para los usuarios occidentales.