¿No se copian archivos de tu Android al ordenador? Así puedes solucionarlo

Copiar archivos desde un dispositivo con sistema operativo Android a un ordenador con Windows 10 es algo que se tiene que realizar de vez en cuando, ya que las transferencias inalámbricas en ocasiones no ofrecen la velocidad deseada. Si no puedes hacer esto te contamos cómo realizar el proceso paso a paso para que no logres de forma sencilla y sin poner en riesgo tu terminal.

Una de las cosas que se deben saber es que los teléfonos y tablets con el sistema operativo de Google son Plug & Play, lo que significa que no tienes que instalar controlador alguno en tu equipo para que se realice el reconocimiento adecuado. Pero, esto, en ocasiones no es suficiente y suele ser debido a que la configuración establecida en el propio dispositivo móvil no es la adecuada (existen varias opciones a la hora de establecer una forma de trabajar al detectar que se ha conectado por USB a un ordenador). Y, esto, puedes llevar por la calle de la amargura a más de uno.

El problema más habitual

Generalmente lo que suele ocurrir es que una vez que conectas el dispositivo en el ordenador, este es reconocido, pero no eres capaz de acceder a ningún archivo que hay en el interior del primero hagas lo que hagas. Simplemente se realiza la carga de la batería a baja velocidad y no es posible realizar absolutamente nada más. Y, lo peor de todo, es que seguro que en más de una ocasión has revisado la configuración del ordenador y no has dado con nada que solucione este problema. Y es lógico, ya que aquí no está el fallo.

Copia datos | Pixabay

Cómo solucionar lo que ocurre en el terminal Android

Básicamente lo que tienes que hacer activar la opción Transferencia de datos en el teléfono o tablet, ya que posiblemente esta no es la que se selecciona por defecto al conectar el cable USB a un ordenador. Y, ahí, está el fallo. Por lo tanto, y una vez que tienes conectado el dispositivo al ordenador con Windows 10 (y has escuchado el correspondiente sonido del sistema operativo de Microsoft que indica que ya está todo perfectamente configurado) tienes que realizar unos pocos ajustes.

Básicamente lo que tienes que hacer es deslizar hacia abajo el panel de notificaciones que existe en la parte superior de la pantalla del teléfono o tablet. Ahí encontrarás una tarjeta que indica el tipo de conexión USB que se ha establecido (generalmente será Carga). Pulsa en ella para que se abran todas las opciones que ofrece Android. Entre las existentes debes seleccionar Transferencia de archivos, que es la que te permitirá copiar o escribir en el interior del terminal.

Al hacer esto se reconocerá de nuevo el teléfono o tablet y, desde este momento, verás el nombre del modelo que utilizas el explorador de archivos del ordenador. Ya puedes utilizarlo como si un accesorio de almacenamiento externo se tratase, ya que todas las opciones habituales estarán disponibles. Así qué sencillo es todo y es muy posible que cada vez que procedas a conectar el equipo tengas que realizar esta operación.