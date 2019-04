Cómo configurar tu móvil o tablet para que los niños la usen sin peligro

Si tienes niños en casa lo más probable es que te cojan el teléfono móvil para jugar, por este motivo es muy importante que tengas tu móvil configurado para que los peques puedan navegar por él de la forma más segura posible. En este tutorial te damos todas las claves para que lo puedas poner en práctica.

¿Alguna vez te has encontrado en un bar con amigos y has decidido darle a tu hijo el teléfono para que no te moleste? Si te has visto en esta situación deberías asegurarte de que lo tengas totalmente protegido. Existen ciertos trucos con los que hacer que la navegación de tus hijos sea completamente segura y no tengas que preocuparte de lo que están viendo o dejan de ver.

En este vídeo de TecnoXplora te contamos qué es lo que puedes hacer para que tu teléfono se encuentre libre de peligros. Un ejemplo de peligro ante los que los niños pueden estar expuestos al usar los teléfonos móviles son vídeos o páginas que tengan contenido que no sea apto para la edad de tu pequeño. Si tienes alguna aplicación en tu dispositivo a la que no quieres que accedan porque, por ejemplo, podrían realizar compras sin querer o descargas de pago, también existe una forma para bloquear su acceso.

Si te interesa la seguridad de tu hijo en internet, y en concreto, cuando use tu teléfono móvil, en este tutorial en vídeo te explicamos una serie de trucos para lograrlo.

