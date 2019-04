Así es cómo puedes cargar el móvil de un amigo con la batería del tuyo

Todos los smartphones de última generación, aunque pueden diferir en tamaño, precio y funciones, tienen una cosa en común: la batería no dura mucho, por no decir casi nada. La molesta situación de quedarse sin carga mitad de la jornada es más común de lo que nos gustaría y, en muchas ocasiones, no tenemos a mano un enchufe dónde conectar nuestro teléfono móvil. Si hemos quedado con algún conocido y necesitamos enviarle un mensaje o esperamos una llamada de trabajo importante, tener el móvil apagado puede convertirse en un verdadero problema.

En TecnoXplora hemos encontrado una posible solución a este contratiempo: en este tutorial en vídeo te desvelamos cómo se puede compartir batería de un móvil a otro. El proceso es muy sencillo y, además, no se necesitan ni enchufes ni unos conocimientos técnicos extraordinarios. De forma rápida y cómoda podrás compartir batería con otros dispositivos, de igual manera que ya compartes datos o wifi.

Como puedes comprobar, ya no es necesario que andes buscando enchufes por cada bar en el que te tomas un café o por cada rincón de tu oficina, para asegurar que tu móvil te acompaña todo el día con el teléfono un amigo será más que suficiente.

Eso sí, en este vídeo se explica el método para compartir batería de un teléfono móvil a otro; la difícil labor de encontrar a una persona generosa cuyo teléfono, además, ande sobrado de carga, recae netamente sobre tu responsabilidad.

