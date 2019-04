Por qué no deberías dormir con el móvil junto a la cama

Si cuando llega la hora de irse a la cama eres de ese tipo de personas que necesitan su teléfono móvil para lograr conciliar el sueño, en este tutorial en vídeo de TecnoXplora te damos las razones científicas por las que deberías dejar de hacerlo.

Los teléfonos móviles se han convertido casi en un apéndice más de nuestras manos. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que llevamos todo el rato pegados a nuestro cuerpo un aparato tecnológico que puede tener efectos negativos sobre nosotros. Numerosos son los científicos y los estudios que dan luz a las incógnitas que supone el uso de los dispositivos móviles. Un ejemplo de ello es el estudio del que te hablamos en este tutorial y que responde a la pregunta de si podemos dormir con nuestro teléfono móvil cerca.

Fijar la vista sobre las pantallas de nuestro móvil o de otros dispositivos tecnológicos durante las horas previas a que nos acostemos puede afectar al ritmo de nuestro sueño. Pero no sólo eso, sino que permanecer en nuestra cama leyendo o viendo algún vídeo o serie antes de irnos a dormir puede afectar a nuestra salud. En este tutorial te explicamos por qué.

Con esto no queremos decir, por ejemplo, que debas dejar de ver una serie como momento previo de relajación antes de irte a dormir, sino que no lo hagas inmediatamente antes de disponerte a cerrar los ojos y contar ovejitas. En este vídeo te damos todos los detalles para que valores si debes dejar de hacerlo o no.

