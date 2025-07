Este es el mejor móvil que te puedes comprar por menos de 200€, según ChatGPT

Me considero alguien con bastante criterio a la hora de hablar de smartphones, tras muchos años de hablar de ello, de todas las gamas y precios. Pero hoy he querido preguntarle a la IA de moda cuál es el mejor móvil que podemos comprar por menos de 200 euros, y obviamente, analizar las razones por las que la IA podría tener razón. Y la realidad es que la elección ha sido bastante obvia, porque se trata de uno de los teléfonos más populares del mercado, y de los más vendidos, hablamos del Redmi Note 14 con conectividad 4G.

¿Por qué elegir este teléfono?

Pues bien, no hemos querido quedarnos solo en el titular, y le hemos preguntado a la IA porque recomendar este teléfono. Pues bien, para poner en perspectiva estos resultados, lo mejor es tener en mente su precio. Y es que este podemos comprarlo actualmente en Amazon por 165 euros en su variante más asequible, aunque las tenemos disponibles en otras que se mueven alrededor de los 175 euros.

El Redmi Note 14 | Xiaomi

Las razones por las que destaca, son muchas:

Si quieres un equilibrio entre calidad de pantalla, buen rendimiento y gran autonomía, ve a por el Redmi Note 14, especialmente si lo encuentras en oferta cerca de 150 €.

La pantalla AMOLED a este precio es algo al alcance de pocos, de hecho, es una función que hasta hace no mucho estaba disponible solo en los teléfonos de alta gama. Presume de una tasa de refresco de 120 Hz. Además, su tamaño es bastante grande, con una diagonal de 6,67 pulgadas. En cuanto al rendimiento, no es el más potente que podemos encontrar en la gama, pero da la talla con un procesador MediaTek Helio G99 Ultra, todo un clásico de estas gamas de entrada.

La cámara de fotos es uno de los puntos fuertes, sobre todo por el sensor principal de los tres con los que cuenta. Ya que este tiene una resolución de 108 megapíxeles, y viene acompañado de otros dos de 2 megapíxeles, uno macro y otro de profundidad. Delante, su cámara de fotos es de 20 megapíxeles. Y la batería además tiene una buena capacidad, quizás ya no tanto comparado con los móviles más recientes, pero más que suficiente con sus 5500 mAh, por encima de la media en su gama.

Esta además tiene carga rápida, con una potencia de 33W, que permite completar el 55% en 44 minutos, no está nada mal. Otro aspecto que hasta hace muy poco era impensable en un móvil de este precio, es el lector de huellas integrado bajo la pantalla, algo que es posible gracias a ese panel AMOLED del que hablábamos. También cuenta con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.3, NFC para pagos, o un conector USB tipo C. Por último, es un teléfono que cuenta con Android 15 como sistema operativo, gracias a su última actualización a HyperOS 2.0. En definitiva, ChatGPT no va muy descaminado por esta elección, ya que pocos móviles nos pueden ofrecer todo lo que este Redmi por poco menos de 200 euros.