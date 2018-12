Cómo borrar personas y objetos de tus fotos

A veces, conseguir la fotografía perfecta resulta misión imposible, ya que los sitios más ‘instagrameables’ son los más transitados. No pierdas el tiempo intentando hacer varias fotos para luego escoger la mejor, ni llenes la memoria del teléfono con miles de fotos que después no servirán. Haz una y elimina de ella todo lo que no desees como, por ejemplo, alguna persona que no debería estar ahí o un objeto del que no te hayas percatado. El proceso es tan sencillo como descargar una aplicación y seguir los pasos que mostramos en el vídeo.

En el tutorial te enseñamos un modo muy sencillo de utilizar esta aplicación, que es compatible tanto con Android como con iOS, y de decirle adiós a los intrusos sin que se note que los has borrado. Esta aplicación te permite hacer desaparecer a personas y a objetos. Es tan fácil como deslizar un dedo sobre la pantalla.

Hoy en día tenemos asumido como algo normal fotografiar cada momento de nuestra vida. Esta creciente pasión, y obsesión, por capturar el instante y subirlo a las diversas redes sociales supone la búsqueda del encuadre perfecto. pero puedes simplificar el proceso borrando todo aquello que te moleste, tal y como explicamos en el vídeo.

Los teléfonos móviles se han convertido en las nuevas cámaras de fotos. Con la incorporación en los dispositivos móviles de cámaras de gran calidad y con una resolución muy alta, hemos sustituido las compactas y las réflex por nuestros teléfonos móviles. Su ligereza y pequeño tamaño, sumado a las posibilidades técnicas que ofrece hacen que sean la herramienta perfecta para una sesión fotográfica. Un complemento extra para mejorar las fotografías que realizamos son todo tipo de apps como la que te descubrimos en el tutorial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo hacer que tus fotos cobren vida: