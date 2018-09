Cómo grabar la pantalla de tu móvil de forma sencilla

Cada vez que se incluye una nueva actualización del teléfono o con cada nuevo modelo van apareciendo nuevas funciones que pueden resultar muy útiles en el día a día. O, por otro lado, puede que estás funciones lleven mucho tiempo en tu móvil y debido a que no has investigado lo suficiente las herramientas de éste, no sabes la cantidad de posibilidades que incluye.

En este vídeo vamos a enseñarte como se puede realizar una grabación de pantalla en tu iPhone, que aunque no lo aparezca, es muy sencillo. Esta función te permite realizar un vídeo de todo lo que ocurre en tu pantalla desde el momento en que pulsas el botón de inicio hasta que pulsas el de pausa que, por supuesto, es el mismo.

Se acabó tener que pedirle a un amigo o familiar su móvil para grabar tu pantalla y después tener que mandarte la grabación de un teléfono a otro. En este vídeo te explicamos paso a paso como realizar todo el proceso, y lo mejor de todo es que es muy sencillo.

Además, la grabación se quedará guardada automáticamente en la galería de teléfono, junto al resto de vídeos que tienes en tu móvil. Con este sencillo truco podrás grabarte mientras juegas a los juegos de móvil, escribiendo un mensaje o mientras revisas tu redes sociales, y después mandárselo a todos los contactos que quieras.