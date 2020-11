Cómo acceder a un historial de notificaciones borradas en tu móvil Android

Nuestro teléfono móvil se ha convertido con el paso del tiempo en una constante en nuestras vidas, hasta el punto de llegar a ser imprescindible para nosotros. Tanto en nuestra vida personal como en el trabajo o los negocios. Por eso a lo largo del día nos llegan multitud de notificaciones. Esto puede llegar a convertirse en algo muy incómodo y seguro que alguna vez te ha ocurrido algo así, sin darle mucha importancia borrar alguna que nos era útil. Algo de lo que justo nos damos cuenta cuando ya creemos que no podíamos recuperarla, entonces en ese momento te echas las manos a la cabeza.

El origen de estas notificaciones es muy variado, pueden ser de carácter externo como mensajes que nos llegan de todo tipo de emisores, con temáticas de lo más banales a las más importantes, propias del sistema operativo de nuestro teléfono o bien de las aplicaciones que tenemos instaladas. Todas ellas tienen su importancia y puede pasar que sin querer borremos algunas. Algo que se en contadas ocasiones puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Si no sabes cómo recuperarlas, hay un truco para muchos móviles Android que puede funcionar.

Accede al registro de notificaciones

Aunque el procedimiento para recuperarlas es muy fácil esta opción no está muy a la vista, ya que no la encontraremos buscando por los ajustes del teléfono como hacemos en otras ocasiones. Tendremos que hacerlo a través de un widget. Es algo que no está disponible en todos los teléfonos Android, puesto que esto dependerá de la capa de personalización que instalado por el fabricante. Para comprobar si esta opción está disponible en tu móvil sigue las siguientes indicaciones.

Así encontramos las notificaciones borradas | TecnoXplora

Para saber si en tu móvil sí que está disponible esta opción, puedes comprobarlo de esta forma, pulsa en la pantalla principal de tu móvil y mantén pulsado hasta que aparezca la opción de widgets:

Busca entre los widgets disponibles “Ajustes” o “Acceso a ajustes”

Una vez que lo encuentres, elígelo para colocarlo en la pantalla principal

Al hacer esto, se despliega un menú en el que nos da a elegir cuál de los ajustes queremos asignar a este acceso directo.

Entre las opciones se encuentra “Registro de notificaciones”

Esta es la opción que debes seleccionar para acceder a las notificaciones que hemos recibido

Una vez hemos configurado el Widget actívalo y podrás ver el registro de estas.

Cuando accedes, puedes ver un listado con todas las notificaciones recibidas, las hayamos borrado o no, y de este modo no perderemos ninguna de ellas. Así que de esta forma, no sólo vemos el listado con todas y cada una de ellas, si no que podemos volver a leerlas.

Sí dispones de esta opción no necesitas instalar nada, pero si por el contrario no dispones de ella, tienes la posibilidad de bajar e instalar una aplicación para este cometido de las que puedes encontrar en Google Play Store. Entre en la tienda de Google y encontrarás aplicaciones gratuitas que nos ayudaran a localizar nuestras notificaciones perdidas.