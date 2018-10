Beautygate o por qué los selfies del iPhone te retratan con la piel más suave

En la presentación de los iPhone XS que Apple celebró a mediados de septiembre, Phil Schiller describió muy bien cómo la calidad de las fotografías ya no depende únicamente de la calidad de las lentes. Hemos entrado en la era de la fotografía computacional, donde la inteligencia artificial y el procesado por software de esas fotografías también juegan un papel crucial.

Buena prueba de ello es por ejemplo el hecho que el iPhone toma en realidad varias fotografías cuando pulsamos el disparador, generando una única instantánea a partir de lo mejor de cada una de esas fotografías. La integración del software con las lentes de los iPhone XS es lo que hace eso, no se limita sólo al hardware. Otro ejemplo muy reciente, el Pixel 3 de Google, hace exactamente lo mismo.

Pero algo parece estar ocurriendo con las fotografías de los iPhone XS. Las personas que aparecen en esas fotos lo hacen con la piel más suavizada de lo normal y con un tono diferente algo más rosado y vivo. Las imperfecciones de los rostros se suavizan de forma un tanto exagerada, y algunos usuarios se ven raros en sus propios selfies. Así lo advierten y demuestran en este vídeo de YouTube de UnboxTherapy:

Todos los smartphone más modernos hacen algún tipo de modificación de las fotografías, buscando siempre el modo de mejorar lo que la cámara saque “en crudo”. Es algo que no se aísla únicamente a Apple o a Google. El problema es que puede que en los iPhone XS ese suavizado de piel se advierte mucho más, es más exagerado. De ahí que algunos de los que han avisado de esto han bautizado el problema como BeautyGate. Sí, otro Gate, como el ChargeGate que ya describimos la semana pasada.

De todos modos, hay quien también critica a todos los que consideran este problema como exagerado (Apple es una compañía muy acostumbrada a generar críticas excesivas por este tipo de detalles). Algunos expertos opinan que si nadie hubiera advertido de esto nadie lo hubiera convertido en una polémica, y sirva de ejemplo este otro vídeo de Jonathan Morrison donde demuestra que las fotografías tomadas del iPhone XS pueden confundirse fácilmente con las que saca el Google Pixel 2:

La parte buena de todo esto es que aparentemente Apple ha recogido el guante y estaría mirando a fondo este suavizado de las fotografías de los iPhone XS. Como estas alteraciones se hacen mediante software e inteligencia artificial, la compañía puede simplemente lanzar una actualización de iOS con la que las fotografías pasen a suavizar las caras de la gente de un modo más comedido.

De todos modos no podemos asegurar que esto llegará, ni cuándo va a llegar. Pero como este problema ha generado polémica en las redes sociales, no me extrañaría ver cómo en el futuro la cámara de los nuevos iPhone XS pasa a tratar las fotografías de un modo diferente.

También tendremos que estar atentos a si la cámara de los iPhone XR, terminal que podrá empezar a reservarse a partir del 19 de octubre en España, aplicará los mismos filtros. La cámara es más modesta, así que puede que incluso nos encontremos un suavizado diferente por puras limitaciones de hardware.