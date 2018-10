Empieza a parecer una tradición: cada vez que aparece un nuevo iPhone, un porcentaje de las unidades que se venden pueden presentar algún problema que acaba viralizándose en las redes con la coletilla de -gate. #AntennaGate en el iPhone 4, #BendGate en los iPhone 6 Plus... y ahora parece que le toca el turno a los iPhone XS con lo que algunos han llamado #ChargeGate.

¿Qué es lo que ocurre? Pues que algunos de esos nuevos iPhone XS no se cargan en ciertas situaciones. Estamos acostumbrados a conectar un iPhone a la corriente y ver cómo enseguida la pantalla nos indica que se está cargando, con el característico sonido. Pero con un pequeño porcentaje de unidades de los nuevos XS y XS Max, la carga no se inicia si conectamos el terminal mientras su pantalla está apagada.

Es decir: si conectamos uno de los iPhone XS o XS Max afectados a la corriente con la pantalla encendida, la carga comienza correctamente. Pero si lo conectamos con la pantalla apagada, en reposo, la carga no empieza. Sólo lo hace en cuanto encendemos la pantalla del modo que sea (tocándola, moviendo el teléfono, pulsando algún botón). Esto no es así si usamos la carga inalámbrica del iPhone: en este caso el iPhone se cargará siempre sin problemas y como esperamos.

Por lo visto algunos iPad también están siendo afectados, con el denominador común de que ejecutan iOS 12. Eso ya nos sugiere que la raíz del problema está en esa versión del sistema. El popular canal de YouTube Unbox Therapy lo ha demostrado utilizando varias unidades de los iPhone más recientes:

Cuando el problema empezó a detectarse, muchos se preguntaron si se trataba de un problema de hardware (lo que requeriría reparar o cambiar el terminal) o si era algo que se puede resolver mediante una actualización de software. El vídeo mencionado de Unbox Therapy peca de alarmista, pero este otro vídeo de Marques Brownlee contrasta por ser algo más comprensivo con los errores:

La respuesta final al problema ha sido anunciada recientemente con la llegada de la segunda versión beta de iOS 12.1. Todos los desarrolladores que han probado esta versión preliminar han verificado que elimina el error en los terminales afectados, invocando la carga inmediatamente aunque la pantalla esté apagada.

Se espera que la versión estable de iOS 12.1 llegue dentro de unas semanas, momento en el que lo recomendable será actualizar y resolver el problema de una vez por todas. En esa actualización, además, deberíamos ver la llegada de las conversaciones grupales de FaceTime y de 70 nuevos emoji entre otras mejoras menores.

Por lo tanto no, en las Apple Store o en los distribuidores autorizados no van a repararte el iPhone si tienes este problema de carga. No se trata de un error de hardware, se trata de un desajuste de software que será reparado probablemente antes del mes de noviembre.

De hecho puedes solucionarlo ya mismo si te instalas esa segunda beta de iOS 12.1, aunque no lo recomendamos ya que se trata de una versión inestable con errores pensada para que los desarrolladores experimenten y manden feedback a Apple para limar todas esas asperezas.

Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es tener paciencia y esperar a que la versión estable de iOS 12.1 llegue. Y viendo que el error afecta a muy pocas unidades respecto del total en uso, lo más probable es que no estés afectado.