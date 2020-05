Desde hace meses conocemos los planes de la Unión Europea para unificar el uso de los conectores móviles. De hecho la idea del organismo europeo es que todos los fabricantes pasen a utilizar el conector USB tipo C para evitar generar la enorme cantidad de residuos que se acumulan todos los años con los cargadores móviles. Pero Apple no está por la labor, porque esto implicaría acabar con el conector Lightning, del que es propietario Apple, que tendría que introducir en sus iPhone este conector, que es el que más extendido está entre los móviles Android. Y parece que en este aspecto Apple va a seguir en sus trece, hasta el punto de que los de Cupertino estarían planeando prescindir del conector USB tipo C en el futuro con una alternativa cuando menos arriesgada.

Móviles sin puertos, la alternativa de Apple

No es nada nuevo, de hecho como suele ser habitual, en Android ya hemos conocido más de un móvil que no tiene puerto alguno de carga. Y ese sería el camino que seguiría Apple para no tener que recurrir al conector USB tipo C en sus móviles. Al menos eso es lo que asegura una vez más uno de los filtradores de información y analistas más reputados del universo Apple. Una vez más hablamos de Jon Prosser, que de nuevo en Twitter ha lanzado una predicción acerca de Apple de una manera bastante convencida. En ella responde al tuit de una publicación en la que se habla de que Apple planea lanzar móviles sin puertos en los próximos años.

La respuesta Prosser no puede ser más directa, y asegura que en 2021 veremos al menos un iPhone sin puertos, por lo tanto no tendría ni conector Lightning, ni por supuesto USB tipo C. En el mismo tuit asegura que nunca utilizarán un puerto USB tipo C, por lo que parece que el plan de Apple en este caso de la unificación de puertos de conexión y cargadores es toda una huida hacia adelante, evitando doblar su brazo e integrar el tipo C. Eso plantea una incógnita, ¿cuál es el plan entonces?

iPhone sin puertos de carga, ¿es viable?

La verdad que no es algo descabellado pensar en esta opción, porque la alternativa en estos casos sería utilizar exclusivamente la carga inalámbrica. Pero hay que reconocer que Apple no es precisamente una empresa avanzada cuando hablamos de este tipo de carga. Sobre todo porque la carga rápida de sus móviles es de las más lentas del mercado, de hecho hay marcas chinas que cuentan con una carga inalámbrica el doble de rápida que la propia carga con cable de los iPhone.

Por tanto, sí, es algo viable, pero mucho tiene que mejorar la tecnología de carga de Apple para que sea algo real en el futuro para poder sortear la imposición del conector USB tipo C. No dudamos de que si Apple se lo propone lo podrá conseguir, pero en esta tecnología de carga Apple precisamente lleva bastantes años de desventaja con sus competidores. Parece en este caso concreto, la tozudez se impondrá a la lógica, que es unificar el cargador de todos los fabricantes en pos de una gestión de residuos más sostenible.