Apple no quiere que lleves el iPhone encima cuando vas en moto, ¿por qué?

Moverse en moto es algo que a muchas personas les ahorra tener que meterse en un atasco a diario, y sin duda es un medio de transporte más eficiente, no solo por consumo, sino porque con él no tenemos que dejar el resto de plazas vacías si vamos solos, como en nuestro coche. Pero también tiene sus riesgos, no lo vamos a negar. Ahora incluso conocemos uno más que no deja de ser sorprendente. Y es que ahora hemos conocido que Apple precisamente nos recomienda no llevar un iPhone en la moto, cuando nos movemos en ella, por el efecto negativo que puede afectar al teléfono el movimiento del propio motor de la moto. Una recomendación de lo más sorprendente que sin duda tiene su sentido cuando la explica Apple, aunque pueda sonar más a eso de ponerse la venda antes de sufrir la herida.

¿Qué pasa con los iPhone y las motos?

Lo normal cuando uno se mueve en moto es llevar el teléfono móvil encima, sobre todo ahora que en él podemos llevar nuestros medios de pago, e incluso el carnet de conducir. Cuando esto es así, es lógico llevar el teléfono dentro del bolsillo de la chaqueta, o el pantalón mientras vamos en la moto. Pero Apple advierte de problemas derivados de ir en la moto con nuestro iPhone a cuestas. Y es que según los de Cupertino, las vibraciones continuas de ciertos motores pueden derivar en daños o en un mal funcionamiento de la cámara del iPhone, concretamente de uno de los mecanismos más importantes, como es el estabilizador óptico, conocido como OIS.

Así sería el diseño del iPhone 14, el que todos esperábamos | Apple

Esta tecnología llegó por primera vez a los iPhone 6 Plus, allá por 2014, y esta implementa algunos elementos que pueden verse afectados por el movimiento del motor. Estas continuas vibraciones pueden llegar causar daños al enfoque automático del teléfono, que depende precisamente de estos sistemas de estabilización. La continua vibración a la que nos exponemos cuando se trata del movimiento del motor de la moto puede llevar a los elementos que conforman esta estabilización a sufrir algún desajuste que se traduzca en un mal funcionamiento del enfoque. El giroscopio utilizado por esta tecnología puede verse en constante vibración mientras montamos en la moto, lo que puede dar como resultado estos problemas.

iPhone en la mano | Pixabay

Ahora bien, hay que tener que cuenta que el tipo de moto que tengamos puede tener mucho que ver en estos problemas. Por supuesto si tu moto es eléctrica, estás exento de estos problemas, ya que estas vibraciones se reducen. Lo mismo ocurre en el caso de motos de baja cilindrada, que emitirán menos vibraciones, por lo general. Así como las que cuentan con motores de varios cilindros. Sin duda los que más vibran son los monocilíndricos, por lo que si tienes una de estas motos de más cilindrada es posible que seas más propenso a este problema. No obstante, la alternativa que propone Apple a estos problemas es llevar una montura con estabilizador, que reduzca esas vibraciones o las anule. En el caso de que tengas un móvil Android solo te afectará en el caso de que su cámara tenga OIS.