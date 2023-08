WhatsApp Web ahora puede protegerse con contraseña

La seguridad es un aspecto esencial de toda app, no en vano solemos utilizarlas con multitud de datos personales, que deben ser protegidos de la manera más segura posible. Y lógicamente toda medida de seguridad es poca para mantener estos datos a buen recaudo. Ahora en WhatsApp son conscientes de ello más que nunca, y en su versión web están mejorando y mucho este aspecto, para evitar que cualquiera pueda entrar en nuestra cuenta, así como así sin nuestro consentimiento. Ahora es lo que está pasando en WhatsApp Web, que estrena una interesante función para poder proteger los chats.

Nueva contraseña de acceso

Eso es precisamente lo que ha desvelado ahora WabetaInfo, el medio más cercano a WhatsApp, que tiene acceso antes que nadie a las distintas novedades de esta aplicación. En esta ocasión hemos podido conocer una función que protege por completo los chats cuando los visualizamos desde la versión web de la aplicación. Como sabéis, para poder acceder a los chats debemos identificarnos inicialmente mediante un código QR, pero una vez que hemos iniciado sesión, cualquiera puede acceder a leer los mensajes.

Pero ahora no nos volverá a pasar, porque vamos a poder proteger el acceso a los chats mediante un código o contraseña. Así que mientras WhatsApp por un lado acaba con ellas gracias a Passkey, ahora en el caso de la web estas aparecen para aportarnos un plus de seguridad. Porque en la imagen compartida, se puede apreciar que para poder entrar en los chats de la versión web, será necesario introducir una contraseña de nuestra elección.

De esta forma cualquiera no podrá acceder a nuestros chats, ya que de lo contrario a lo que ocurre ahora, será imposible leerlos si no introducimos esa contraseña. Una función que como suele ser habitual está presente solo en las versiones beta de la aplicación de mensajería, en este caso en el de la versión web, que como sabéis no es la misma que la de escritorio que instalamos en Windows, sino que se accede de forma exclusiva a través de la web.

De momento solo son estos usuarios los que tiene acceso a esta nueva manera de proteger los chats, y por tanto el resto tendrán que esperar todavía unas semanas o meses para poder darle un plus de seguridad a sus mensajes, algo que nunca está de más. Así que nos toca esperar un poco para disfrutar de ese plus que sin duda va a hacer de nuestras sesiones de la aplicación en su modalidad web algo mucho más seguro, y es que, al fin y al cabo, no hay que dejar nunca este tipo de información al alcance de cualquiera, más si utilizamos WhatsApp Web, por ejemplo, en una oficina.