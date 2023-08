La versión web de Threads ya está disponible para todos, así puedes acceder

Es la respuesta de Meta al X de Elon Musk, otrora Twitter, y después de un comienzo efervescente, el interés por la aplicación ha ido decayendo a medida que los usuarios se han dado cuenta de que hay muchas funcionalidades que todavía faltan, sobre todo si se comparan con su competencia. Por eso desde Meta están trabajando a fondo para resolver todas esas carencias. Y una de ellas se acaba de resolver, porque tal y como se había filtrado hace unos días, la versión web de Threads ya es una realidad.

Está disponible para todos, pero con matices

La versión web llega para ofrecer una funcionalidad total sin tener que recurrir al teléfono móvil. Es muy sencillo acceder a esta versión, ya que solo debemos teclear en el navegador:

www.threads.net

Una vez que entremos en esta web, solo tendremos que introducir el usuario y contraseña de la aplicación, de cualquiera de las cuentas que tengamos activas ya en ella. Eso sí, desde España se puede acceder al cliente web, lo que ocurre es que cuando introduces los datos de identificación Threads nos avisa de que no está disponible en nuestra región.

Accediendo a la web de Threads | Tecnoxplora

Y es que como sabéis, la red social no está disponible en toda la Unión Europea, por los problemas de privacidad y protección de datos que comporta, ya que parece que desde Meta todavía no están preparados para cumplir los requisitos de los reguladores a la hora de proteger los datos de los usuarios, sobre todo en aquello referente a la ubicación de los datos que se obtienen de estos, que deberían alojarse en servidores europeos y no estadounidenses.

Así que la única alternativa para poder disfrutar de Threads desde la web es muy sencilla, y es instalarse una VPN que nos permita cambiar la ubicación desde la que accedemos a la aplicación, concretamente a Estados Unidos. Si es así, no deberíamos tener problemas para poder acceder a nuestras cuentas en Threads, aunque sabemos que no es algo sencillo y cómodo para muchos usuarios.

Recordemos que estas mismas limitaciones también impiden encontrar Threads en las tiendas digitales de Apple y Google en España, de ahí que sea necesario acceder a estas descargándolas desde tiendas alternativas. De esta manera la red social va ganando funciones que seguro aumentan poco a poco su base de usuarios activos. Y es que Trhreads no tiene un problema de usuarios, ya que batió todo un récord en apenas unas semanas, sino que estos han dejado de estar activos en la red social.

Por eso es necesario animarlos de nuevo a participar con funcionalidades como esta y otras muchas. Hace unos días conocíamos que iba a ser más sencillo que nunca acceder a todos esos hilos y post que habíamos compartido en algún momento, con nuevas pestañas. Pero son todavía muchas las funciones que se le piden a la red social. Y es que da la sensación de que cuando entramos en Threads nos encontramos con un clon de Instagram, de nuestras cuentas.

Ya que como sabéis existe la posibilidad de migrar la cuenta desde esa red social, y seguir a todos los que ya seguimos en Instagram desde Threads. Y la realidad es que una vez entras en el feed de ambas redes sociales, parecen gotas de agua. De ahí que Threads necesite muchas más opciones adicionales y quizás una interfaz que no se parezca tanto a Instagram, porque de lo contrario no parece que la necesitemos.