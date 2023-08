Threads estrenará una versión web esta misma semana

El efervescente éxito de Threads y la posterior moderación de su base activa de usuarios se ha podido explicar fácilmente por una sólida razón, a la red social todavía le faltan muchas funciones y ajustes para poder competir con Twitter, y por eso muchos de los que la utilizaron los primeros días para ver qué tal era han regresado a la red social ahora conocida como X. En esta ocasión hemos conocido interesantes novedades en la red social hermana de Instagram, algo que seguramente anime a muchos a darle una oportunidad de nuevo, ya que ahora nos va a permitir acceder a ella desde la web, permitiéndonos disfrutar de una experiencia de uso muy diferente y más versátil, vamos a conocer los detalles.

Nueva versión de escritorio

Así lo ha desvelado el Wall Street Journal, que ha informado de que será esta misma semana cuando la red social tendrá una versión de escritorio. Parece que esta se basará exclusivamente en la web, y que por tanto no se tratará de una aplicación por ejemplo de Windows o MacOS, aunque es de esperar que en el medio plazo tengamos también estas versiones, desde luego no podríamos esperar menos de una red social como esta.

De todas formas, no hay que descartar ningún escenario, y que tengamos a la vez tanto versión web como de escritorio, ya que normalmente unas suelen ser adaptaciones de las otras, por lo que no sería extraño ni mucho menos. Esta novedad no solo será buena para los usuarios, que ahora tendrán nuevas formas de acceder a los hilos de la red social, sino que también los potenciales anunciantes, ya que de momento no cuenta con anuncios, tendrán más opciones de monetizar sus inversiones en esta red social.

Además, será un lugar más atractivo para esto y por tanto ayudará a Meta a sacar más partido de las inversiones que realice en su red social. De momento no hay certeza de qué día exacto se introducirá esta nueva versión de la red adaptada a la web, pero debe ser inminente.

Más novedades en camino

Hace solo unos días conocíamos por el propio CEO de Instagram anunciaba algunas novedades que estaban llegando a la aplicación. Y es que se espera puedan atraer a más usuarios en el futuro, o al menos reactivar aquellos que se encontraban ya en la red pero que la han dejado momentáneamente. Concretamente ahora iba a ser más sencillo consultar qué hilos y post habíamos guardado previamente.

De tal forma que tuviéramos más controlado todo lo que se había compartido previamente en la red social, de tal forma que fuera más sencillo poder tener un control de todos esos contenidos. Se esperan muchas más novedades con las que hacer mucho más versátil y sencillo el uso de esta red social, ya que muchos vemos en ella el potencial, pero de momento da la sensación de ser un clon de Instagram, que nos ofrece algo muy poco diferencial respecto de esa red, de hecho, lo normal es que sigamos incluso a las mismas cuentas.