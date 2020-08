¿Vas a ser papá o mamá? Así puedes crear una lista de nacimiento en Amazon

El nacimiento de un hijo es un momento muy especial, lleno de emociones y cambios, pero también de muchas compras y gastos, sobre todo si somos primerizos. Por lo que muchos familiares y amigos deciden hacernos regalos para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Para ayudarnos en esta nueva etapa, Amazon te da lo posibilidad de crear una lista de nacimiento, Una lista de nacimientos es similar a las listas de boda conocidas por todos. Te contamos como crear, compartir y encontrar la lista de nacimiento de Amazon de los futuros padres.

Lista de deseos de amazon | Gracias a Nynne Schrøder por compartir su trabajo en Unsplash.

Crear una lista de nacimiento

Lo primero es identificarte con tu cuenta de Amazon. Para crear la lista de nacimiento, pasa el ratón sobre la "lista de deseos" en la parte superior de cualquier página y selecciona “lista de Nacimiento” y haz click sobre la opción “comenzar”. Puedes personalizar la lista como quieras, desde el menú “sobre ti” que encontrarás en “gestionar tu lista de nacimiento”. Cambiar el nombre, la fecha de del nacimiento, la dirección de envío además puedes agregar a un cotitular, son algunas de las acciones que puedes realizar. La lista puede ser privada o pública, esta última permite a tus familiares y amigos encontrarla a través los datos que hayas incluido. Por último, pulsa sobre “Crear lista de nacimiento”, ya estás listo para empezar a añadir productos. Una vez este creada la lista, puedes ir añadiendo productos a medida que te vayan interesando.

Compartir una lista de nacimiento

Después de crear la lista y añadir los productos, tienes la opción de compartirla con tus amigos y familiares. Para ello, accede a tu lista de nacimiento y en la parte superior derecha, encuentras las diferentes opciones: Compartir vía e-mail, Facebook o Twitter. En cualquier momento puedes cambiar la privacidad de la lista, este procedimiento es muy sencillo tan sólo elige la que mejor se adapte a tus necesidades, accediendo a la sección “Gestiona tu lista de nacimiento” y a continuación haz click en “Privacidad de la lista de Nacimiento”.

Buscar lista de Nacimiento

El método de búsqueda de una lista no es tradicional para buscar cualquier producto en Amazon, por lo que no puedes usar la barra de búsqueda de artículos en Amazon. Para realizar la búsqueda de forma correcta debes ir al menú de la “lista de deseos” en la parte superior de cualquier pagina y seleccionar la opción “lista de Nacimiento”. Tienes varios métodos de búsqueda distintos nos da la opción de buscar a través del nombre o e-mail del titular de la lista, también podemos usar para limitar la búsqueda, la ciudad o la provincia, el mes o el año estimado para el nacimiento y le damos a “buscar”. Los resultados aparecerán ordenados por el nombre del titular. Una vez lo has encontrado, pulsa en el nombre del titular y podrás ver los objetos que tenga disponibles para comprar en la lista.

Puede ser que busques la lista de un familiar o un amigo y que no parezca en los resultados de búsqueda, si cuando la crearon no la configuración para ello, pues es el propietario de la lista quién decide si quiere que aparezca o no en las búsquedas. Otro motivo por el cual puede que no lo encuentres, es porque este este tipo de listas aparecen en los resultados una hora después de su creación. Así que, si te has adelantado, puedes volver a hacer la búsqueda más tarde.