Situaciones cotidianas que pueden arruinar tu conexión Wifi

Quedarnos sin wifi puede ser una auténtica tragedia, además de las averías, las caídas de servicio y otras circunstancias ajenas a nosotros, existen otras razones por la que podemos quedarnos sin conexión a la red. En realidad, otras razones más cotidianas por las que nos podemos quedar desconectados, cómo te contamos a continuación.

Sin Wifi en casa

Cuando nos quedamos sin conexión a internet, lo primero que solemos mirar son los ajustes del Wifi en nuestros dispositivos. Ver si ha desaparecido la red o si por algún motivo se ha desactivado el Wifi. Si todo está correcto, lo siguiente es mirar si el router funciona correctamente y si tiene encendidas todas las lucecitas que nos indican que funciona correctamente. El siguiente paso es llamar al servicio técnico, tras largos minutos al teléfono esperando a que uno de sus operadores se quede libre y nos pase con el servicio técnico, por fin creemos llegar a la solución. Que esta por norma general pasa por realizar las comprobaciones pertinentes, para ver si hay avería en la red o si por el contrario el problema está en nuestra casa. Siguiendo las instrucciones del técnico, pulsamos botones, encendemos, apagamos o reiniciamos tantas veces como haga falta. Pero no siempre el problema está en la línea, si no que somos nosotros mismos quien saboteamos nuestra Wifi.

No es de extrañar que al barrer o al pasar la aspiradora, sobre todo si tenemos un robot de limpieza, arrastremos accidentalmente los cables de la conexión. Estos pueden desengancharse o incluso llegar a dañarse. Por lo que antes de llamar al servicio técnico debemos comprobar si el problema reside en estos pequeños accidentes domésticos. Como comentamos anteriormente, si el cable se ha desconectado o esta dañado, tendremos problemas para conectarnos a Internet. Pero esta no es la única razón por la que no tenemos Internet. Si has movido el router o sin querer has pulsado algunos de los botones, puede que hayas desactivado el Wifi, por lo que debemos comprobar que este funciona correctamente comprobando las luces encendidas en el Router.

¿No te funciona el router? Prueba estas soluciones | Tecnoexplora

El router no tiene corriente y no se enciende, es otro de los fallos habituales, esto puede tener varios motivos, el primero que se haya desenganchado del enchufe, quedándose sin corriente. Siguiendo en esta línea y con el ahorro de energía, puede que hayamos apagado la regleta a la que estaba conectado. Son tantos los dispositivos que tenemos enchufados que a menudo no tenemos enchufes suficientes para conectarlos todos al mismo tiempo. Una solución muy extendida es colocar una regleta con varios enchufes para poder hacerlo. El precio de la energía está por las nubes y hemos decido apagar algunas de las regletas. Pero no hemos tenido en cuenta de que una de las que hemos apagado para ahorrar es la que está enchufado el router.

Otro de los accidentes clásicos y que nos pueden dejar sin Wifi y que también tiene que ver son la electricidad es lo que coloquialmente conocemos como saltar un plomo. Esto suele suceder cuando hay un pico de corriente o hay una sobrecarga en la red. Esto puede producirse en cualquier momento incluso sin que nos demos cuenta. Y pasarnos horas intentando averiguar por qué no funciona Internet, hasta dar con la solución.

