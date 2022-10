Detecta una mala combustión de tu chimenea con este detector de monóxido de carbono Wifi

El verano se resiste a abandonarnos, pero aun así queda poco para que comience hacer frío. Por lo que de nuevo volveremos a encender la estufa y desempolvamos los braseros. Algo que si no prestamos atención puede traernos muchos problemas.

Detector de dióxido de carbono

Con la llegada del frío y el precio de está alcanzando el gas y la electricidad, son muchos los que han optado por utilizar otras fuentes de calefacción algo más tradicionales como las estufas, chimeneas o braseros. Estos además de producir calor también producen humos y esto si no se controla adecuadamente puede provocar más de un accidente. La combustión hace que se emita CO que es letal en altas cantidades por lo que tener un detector en nuestro hogar que nos avise puede evitarnos disgustos. La mala combustión de la caldera, una fuga en el tiro de la chimenea o las entradas del humo del motor de nuestro coche, son las causas más habituales de este tipo de accidentes, los cuales pueden llegar a costarnos la vida. La conocida como muerte dulce o producida por CO es más habitual de lo que pensamos, por lo que debemos ser precavidos.

Detector de humos Haiman | Heiman

Si estás interesado en la compra de un detector de monóxido de carbono, en Internet encontramos un amplio catálogo de estos. Pero si además lo que necesitas es un detector inteligente que puedas conectar a la red te recomendamos dispositivos como el de la marca Heiman, del cual podrás hacer uso con la ayuda de aplicaciones móviles como Tuya o smartLife. Su precio es de unos 33,99 euros, un coste muy bajo si lo comparamos con los beneficios de su uso. Este tipo de dispositivo es muy fácil de instalar y utilizar, una vez lo hemos ubicado en el lugar idóneo, debemos activar el modo emparejamiento. Dependiendo de la aplicación de la que vamos hacer se trata de mantener la presión sobre el botón de comprobación durante tres segundos o bien presionarlo cinco veces seguidas.

Para a continuación continuar la configuración desde las apps siguiendo las instrucciones del asistente. Y si hacemos uso de la aplicación Tuya, tenemos la opción de crear escenas en las que personalizamos acciones, de modo que cuando se den ciertas circunstancias el detector no alertará del peligro a través de señales de luz. Estas escenas son compatibles con el asistente de voz de Alexa y podemos hacer uso de este para comprobar el estado del dispositivo.

Cada vez que realizamos un test de comprobación desde el propio dispositivo recibimos una notificación a través de la aplicación y de este modo comprobar si este funciona correctamente y si está correctamente conectado al WiFi. En caso de que los niveles de dióxido de carbono sean elevados, escuchamos la alarma que nos advierte del peligro con un sonido que llega hasta los 85 Db. El dispositivo alcanza un radio de detección de unos 60 m2 dentro de una habitación. Funciona con pilas por lo que periódicamente debemos revisar el estado, aunque dispone de una luz LED que nos indica el momento de sustituirlas para su buen funcionamiento. Un interesante detector de humos que nos alerta del peligro cuando nos encontramos dentro o fuera de casa.

